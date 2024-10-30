ردود أفعال كبيرة بعد إعلان ولي العهد طلب الترشُّح لاستضافة "إكسبو 2030"

تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل"

تفاعلت الأوساط السعودية والعربية والخليجية مع إعلان المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة تقدُّمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض ( BIE الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 إبريل 2031م.

ووجد الخطاب الذي وجَّهه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، السيد ديميتري كركنتزس، أصداء كبيرة على منصات المواقع الإخبارية المحلية والعالمية ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ إذ تسابق المغردون في اقتباس عبارات من خطاب سموه، فيما أشاد الجميع بالخطوة مؤكدين أنها تعكس الطموحات السعودية الكبيرة.

ويعلق سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات تركي الدخيل قائلاً: "ولأن الأخبار المبهجة كالسحاب الذي يجذب بعضه بعضًا، ومع إعلان سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التقدُّم بطلب استضافة الرياض إكسبو 2030، احتفل جناح السعودية في إكسبو دبي 2020 بنصف مليون زائر للجناح الذي يحظى برعاية سمو ولي العهد. 5000000 مبروك".

ويغرد الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية والأمن السيبراني ومكافحة التطرف، الدكتور محمد الهدلة، قائلاً: "سيدي بالراحة على المساكين، كل يوم خبر يخرجهم من مساحة عقولهم الخاوية". من جانبه، أطلق الدكتور عبدالله بن كدمان، رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، تغريدتَين، قال في الأولى: "شعار الرياض إكسبو 2030 (حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل)، الذي قدمته المملكة العربية السعودية عنوانًا لملف ترشحها، يواكب في توقيته تحقيق رؤيتنا الحالمة بقيادة الملهم ولي العهد".

وأضاف: "كما قال سمو ولي العهد، الرياض إكسبو 2030 سيشكل فرصة مميزة لمشاركة العالم دروسنا ونتائج جهودنا المرتبطة بهذا التحول غير المسبوق الذي أنتجته رؤية 2030".

فيما غرَّد رجل الأعمال منذر آل الشيخ قائلاً: "فخرنا وعزنا وفرحنا وأملنا يعلن تقدُّم الرياض بطلب استضافة إكسبو. لا نعلم كيف نشكرك سيدي، وكأننا نعيش حلمًا ونولد من جديد. شكرًا من القلب لكم".

ويقول الكاتب الصحفي سلمان الدوسري: "الهدف ليس فقط استضافة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى.. بل أن تكون تلك الأحداث (نسخة تاريخية وتجربة عالمية غير مسبوقة).. المعايير السعودية أصبحت تنافس المعايير العالمية.. و"طموحنا عنان السناء".. وغايتنا فوق هام السحب". ويعلق الكاتب خالد السليمان عن الحدث قائلاً: "نقطة انطلاق لرؤية أبعد وأبعد".

فيما غرد الإعلامي وليد الفراج قائلاً: "إعلان سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تقدُّم الرياض بطلب رسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وهو ما يشبه مونديال الاقتصاد والمعارض في العالم، الذي يستمر 6 أشهر في البلد المستضيف، يعكس صورة واضحة للاتجاه الذي تتجه إليه الرياض بالمستقبل".