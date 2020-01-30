في الرمق الأخير من عمر اللقاء ... "حمدالله " ينقذ النصر من كمين ضمك

في افتتاح الجولة 16 من الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نقطة ثمينة من مضيفه ضمك في الرمق الأخير من المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده النقطي للنقطة الرابعة والثلاثين، فيما رفع ضمك هو الآخر رصيده للنقطة العاشرة.

سيطر النصر على المواجهة منذ دقائقها الأولى وتوالت الفرص المحققة للفريق الأصفر، لعل أبرزها تسديدة عبدالرزاق حمد الله والتي أنقذها الحارس "زغبة" عند الدقيقة 14، كما عاد ذات اللاعب ليسدد كرة أخرى بعد مهارة جميلة، لكن الكرة عادت من القائم، وتعد انفرادة عبدالوهاب جعفر عند الدقيقة 37 أخطر فرص فريق ضمك والتي تأخر في ترجمتها حتى عاد مدافع الفريق "الماس" وأنقذها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني واستثمر أصحاب الأرض كرة ركنية مبكرة عند الدقيقة 52 عندما تطاول مدافع الفريق وقائده فاروق الشافعي وحول الكرة برأسه للشباك معلنًا تقدم فريقه.

حاول النصر العودة بهدف التعادل ولكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من فريق ضمك، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق قدم نور الدين مرابط كرة عرضية ارتقى لها فراس البريكان وحولها برأسه وجدت الحارس المتألق "مصطفى زغبة" في المكان المناسب،.

وعند الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي أعيق قائد النصر البرازيلي "جوليانو" داخل منطقة الجزاء عاد حكم المواجهة لتقنية الفار للتثبت من اللقطة مما دفعه لاحتساب ركلة جزاء للنصر، تقدم لها عبدالرزاق حمد الله وأحرز من خلالها هدف التعادل، لتكتب المواجهة نهايتها بهدف لضمك مقابل آخر للنصر.