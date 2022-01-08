احتفلت أسرة بركات عبدالله آل هادي السيد، بزفاف ابنهم محمد على كريمة عبدالله بن علي البلخي السيد، بمركز سبت الجارة، بحضور الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل الذين حضروا لمشاركة الأسرة فرحتهم بزفاف ابنهم، متمنين له حياة زوجية سعيدة وذرية صالحة.
"السيد" يحتفل بزواجه في سبت الجارة
احتفلت أسرة بركات عبدالله آل هادي السيد، بزفاف ابنهم محمد على كريمة عبدالله بن علي البلخي السيد، بمركز سبت الجارة، بحضور الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل الذين حضروا لمشاركة الأسرة فرحتهم بزفاف ابنهم، متمنين له حياة زوجية سعيدة وذرية صالحة.
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"السيد" يحتفل بزواجه في سبت الجارةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-08
08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
01:30 PM
"السيد" يحتفل بزواجه في سبت الجارة
احتفلت أسرة بركات عبدالله آل هادي السيد، بزفاف ابنهم محمد على كريمة عبدالله بن علي البلخي السيد، بمركز سبت الجارة، بحضور الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل الذين حضروا لمشاركة الأسرة فرحتهم بزفاف ابنهم، متمنين له حياة زوجية سعيدة وذرية صالحة.
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