بسبب كورونا.. إلغاء رالي فنلندا ضمن بطولة العالم للراليات

كان من المقرر إقامته في أغسطس المقبل

أعلن منظّمو بطولة العالم للراليات، اليوم، إلغاء رالي فنلندا الذي كان من المقرر إقامته في أغسطس المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد.



ونقل المنظمون عن بيان للاتحاد الفنلندي للرياضات الميكانيكية "ايه كاي كاي": "على الرغم من تحسن الوضع في فنلندا وعالميّاً، لا يزال هناك الكثير من عوامل الخطر على الصحة والسلامة لتنظيم هذا الحدث، مع بقاء شهرين فقط على موعده الذي حُدّد خلال الفترة 6 - 9 أغسطس المقبل".



وأضاف البيان: "إلى جانب التطور غير المعلوم لفيروس كوفيد -19، هناك شكوك رئيسية أخرى تؤثر على هذا القرار؛ فعلى سبيل المثال سيستمر نقص المعلومات حول ما إذا كانت القيود الحالية التي تفرضها الدولة على الفعاليات العامة ستستمر إلى ما بعد يوليو، وكيف سيتمكن المشاركون والفرق والجمهور الآتي من الخارج من السفر بأمان إلى فنلندا".



وأشار البيان إلى أن المنظمين درسوا تأجيل السباق إلى وقت لاحق من العام، بَيْدَ أنهم قرروا في نهاية المطاف إلغاءه بسبب الشكوك المحيطة به؛ وذلك لإظهار المسؤولية تجاه كل أصحاب المصلحة وكذلك تجاه المجتمع بأسره؛ فالصحة والسلامة هما دائماً من الأولويات".



ويتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه ترتيب بطولة العالم لهذا الموسم، والتي أقيمت ثلاثة سباقات منها بين يناير ومنتصف مارس (مونتي كارلو، والسويد، والمكسيك)، قبل تعليقها بسبب "كوفيد-19".



وتم تأجيل السباقات الأخرى التي كان من المقرر إقامتها بين أبريل ويونيو، ليصبح سباق نيوزيلندا الأول على جدول البطولة، ومن المقرر أن يقام بين 3 و6 سبتمبر المقبل.