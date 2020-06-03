النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2171 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 91182

بسبب كورونا.. إلغاء رالي فنلندا ضمن بطولة العالم للراليات

كان من المقرر إقامته في أغسطس المقبل

أعلن منظّمو بطولة العالم للراليات، اليوم، إلغاء رالي فنلندا الذي كان من المقرر إقامته في أغسطس المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد.


ونقل المنظمون عن بيان للاتحاد الفنلندي للرياضات الميكانيكية "ايه كاي كاي": "على الرغم من تحسن الوضع في فنلندا وعالميّاً، لا يزال هناك الكثير من عوامل الخطر على الصحة والسلامة لتنظيم هذا الحدث، مع بقاء شهرين فقط على موعده الذي حُدّد خلال الفترة 6 - 9 أغسطس المقبل".

وأضاف البيان: "إلى جانب التطور غير المعلوم لفيروس كوفيد -19، هناك شكوك رئيسية أخرى تؤثر على هذا القرار؛ فعلى سبيل المثال سيستمر نقص المعلومات حول ما إذا كانت القيود الحالية التي تفرضها الدولة على الفعاليات العامة ستستمر إلى ما بعد يوليو، وكيف سيتمكن المشاركون والفرق والجمهور الآتي من الخارج من السفر بأمان إلى فنلندا".

وأشار البيان إلى أن المنظمين درسوا تأجيل السباق إلى وقت لاحق من العام، بَيْدَ أنهم قرروا في نهاية المطاف إلغاءه بسبب الشكوك المحيطة به؛ وذلك لإظهار المسؤولية تجاه كل أصحاب المصلحة وكذلك تجاه المجتمع بأسره؛ فالصحة والسلامة هما دائماً من الأولويات".

ويتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه ترتيب بطولة العالم لهذا الموسم، والتي أقيمت ثلاثة سباقات منها بين يناير ومنتصف مارس (مونتي كارلو، والسويد، والمكسيك)، قبل تعليقها بسبب "كوفيد-19".

وتم تأجيل السباقات الأخرى التي كان من المقرر إقامتها بين أبريل ويونيو، ليصبح سباق نيوزيلندا الأول على جدول البطولة، ومن المقرر أن يقام بين 3 و6 سبتمبر المقبل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بسبب كورونا.. إلغاء رالي فنلندا ضمن بطولة العالم للراليات
سبق

أعلن منظّمو بطولة العالم للراليات، اليوم، إلغاء رالي فنلندا الذي كان من المقرر إقامته في أغسطس المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد.


ونقل المنظمون عن بيان للاتحاد الفنلندي للرياضات الميكانيكية "ايه كاي كاي": "على الرغم من تحسن الوضع في فنلندا وعالميّاً، لا يزال هناك الكثير من عوامل الخطر على الصحة والسلامة لتنظيم هذا الحدث، مع بقاء شهرين فقط على موعده الذي حُدّد خلال الفترة 6 - 9 أغسطس المقبل".

وأضاف البيان: "إلى جانب التطور غير المعلوم لفيروس كوفيد -19، هناك شكوك رئيسية أخرى تؤثر على هذا القرار؛ فعلى سبيل المثال سيستمر نقص المعلومات حول ما إذا كانت القيود الحالية التي تفرضها الدولة على الفعاليات العامة ستستمر إلى ما بعد يوليو، وكيف سيتمكن المشاركون والفرق والجمهور الآتي من الخارج من السفر بأمان إلى فنلندا".

وأشار البيان إلى أن المنظمين درسوا تأجيل السباق إلى وقت لاحق من العام، بَيْدَ أنهم قرروا في نهاية المطاف إلغاءه بسبب الشكوك المحيطة به؛ وذلك لإظهار المسؤولية تجاه كل أصحاب المصلحة وكذلك تجاه المجتمع بأسره؛ فالصحة والسلامة هما دائماً من الأولويات".

ويتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه ترتيب بطولة العالم لهذا الموسم، والتي أقيمت ثلاثة سباقات منها بين يناير ومنتصف مارس (مونتي كارلو، والسويد، والمكسيك)، قبل تعليقها بسبب "كوفيد-19".

وتم تأجيل السباقات الأخرى التي كان من المقرر إقامتها بين أبريل ويونيو، ليصبح سباق نيوزيلندا الأول على جدول البطولة، ومن المقرر أن يقام بين 3 و6 سبتمبر المقبل.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
04:46 PM

بسبب كورونا.. إلغاء رالي فنلندا ضمن بطولة العالم للراليات

كان من المقرر إقامته في أغسطس المقبل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
51

أعلن منظّمو بطولة العالم للراليات، اليوم، إلغاء رالي فنلندا الذي كان من المقرر إقامته في أغسطس المقبل، بسبب فيروس كورونا المستجد.


ونقل المنظمون عن بيان للاتحاد الفنلندي للرياضات الميكانيكية "ايه كاي كاي": "على الرغم من تحسن الوضع في فنلندا وعالميّاً، لا يزال هناك الكثير من عوامل الخطر على الصحة والسلامة لتنظيم هذا الحدث، مع بقاء شهرين فقط على موعده الذي حُدّد خلال الفترة 6 - 9 أغسطس المقبل".

وأضاف البيان: "إلى جانب التطور غير المعلوم لفيروس كوفيد -19، هناك شكوك رئيسية أخرى تؤثر على هذا القرار؛ فعلى سبيل المثال سيستمر نقص المعلومات حول ما إذا كانت القيود الحالية التي تفرضها الدولة على الفعاليات العامة ستستمر إلى ما بعد يوليو، وكيف سيتمكن المشاركون والفرق والجمهور الآتي من الخارج من السفر بأمان إلى فنلندا".

وأشار البيان إلى أن المنظمين درسوا تأجيل السباق إلى وقت لاحق من العام، بَيْدَ أنهم قرروا في نهاية المطاف إلغاءه بسبب الشكوك المحيطة به؛ وذلك لإظهار المسؤولية تجاه كل أصحاب المصلحة وكذلك تجاه المجتمع بأسره؛ فالصحة والسلامة هما دائماً من الأولويات".

ويتصدر الفرنسي سيباستيان أوجييه ترتيب بطولة العالم لهذا الموسم، والتي أقيمت ثلاثة سباقات منها بين يناير ومنتصف مارس (مونتي كارلو، والسويد، والمكسيك)، قبل تعليقها بسبب "كوفيد-19".

وتم تأجيل السباقات الأخرى التي كان من المقرر إقامتها بين أبريل ويونيو، ليصبح سباق نيوزيلندا الأول على جدول البطولة، ومن المقرر أن يقام بين 3 و6 سبتمبر المقبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,801
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,177
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,860

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة