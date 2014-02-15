النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تُنهي مناورة وتبدأ أخرى.. روسيا تطلق تدريبات بحرية في بحر بارنتس

تضمّ 20 سفينة من الأسطول الشمالي

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ مناورات بحرية في بحر بارنتس، بأسطول يضم أكثر من 20 سفينة من الأسطول الشمالي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة "إنترفاكس" الروسية.

ويقع بحر بارنتس بين سواحل النرويج وروسيا، وهو مقسم بين المياه الإقليمية النرويجية والروسية.

وأوضح وزير دفاع النرويج أود روجر إنوكسين، أن بلاده ستسهم بقوات أكبر في قوة للناتو في ليتوانيا، وأنها ستزيد قواتها بنحو 50 إلى 60 جندياً هناك.

وبيّن أن بلاده لم تزد استعدادها العسكري في المنطقة القطبية الشمالية، وأن التدريبات العسكرية "الرد البارد"، التي من المقرر إجراؤها في النرويج، ستسير كما هو مخطط لها.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم بسحب بعض القوات الروسية في المناطق العسكرية المتاخمة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد إنهاء مناورة عسكرية في بيلاروسيا.

روسيا مناورات بحرية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تُنهي مناورة وتبدأ أخرى.. روسيا تطلق تدريبات بحرية في بحر بارنتس
سبق

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ مناورات بحرية في بحر بارنتس، بأسطول يضم أكثر من 20 سفينة من الأسطول الشمالي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة "إنترفاكس" الروسية.

ويقع بحر بارنتس بين سواحل النرويج وروسيا، وهو مقسم بين المياه الإقليمية النرويجية والروسية.

وأوضح وزير دفاع النرويج أود روجر إنوكسين، أن بلاده ستسهم بقوات أكبر في قوة للناتو في ليتوانيا، وأنها ستزيد قواتها بنحو 50 إلى 60 جندياً هناك.

وبيّن أن بلاده لم تزد استعدادها العسكري في المنطقة القطبية الشمالية، وأن التدريبات العسكرية "الرد البارد"، التي من المقرر إجراؤها في النرويج، ستسير كما هو مخطط لها.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم بسحب بعض القوات الروسية في المناطق العسكرية المتاخمة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد إنهاء مناورة عسكرية في بيلاروسيا.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
03:43 PM

تُنهي مناورة وتبدأ أخرى.. روسيا تطلق تدريبات بحرية في بحر بارنتس

تضمّ 20 سفينة من الأسطول الشمالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
839

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ مناورات بحرية في بحر بارنتس، بأسطول يضم أكثر من 20 سفينة من الأسطول الشمالي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة "إنترفاكس" الروسية.

ويقع بحر بارنتس بين سواحل النرويج وروسيا، وهو مقسم بين المياه الإقليمية النرويجية والروسية.

وأوضح وزير دفاع النرويج أود روجر إنوكسين، أن بلاده ستسهم بقوات أكبر في قوة للناتو في ليتوانيا، وأنها ستزيد قواتها بنحو 50 إلى 60 جندياً هناك.

وبيّن أن بلاده لم تزد استعدادها العسكري في المنطقة القطبية الشمالية، وأن التدريبات العسكرية "الرد البارد"، التي من المقرر إجراؤها في النرويج، ستسير كما هو مخطط لها.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم بسحب بعض القوات الروسية في المناطق العسكرية المتاخمة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد إنهاء مناورة عسكرية في بيلاروسيا.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,971
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,481
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,154
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,120

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة