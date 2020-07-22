تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه -أيده الله- الصحة والعافية. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة.

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-22 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه -أيده الله- الصحة والعافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 04:35 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني اطمأن فيه على صحة الملك





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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه -أيده الله- الصحة والعافية.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة.