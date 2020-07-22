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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني

اطمأن فيه على صحة الملك

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه -أيده الله- الصحة والعافية.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة.

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه -أيده الله- الصحة والعافية.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
04:35 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني

اطمأن فيه على صحة الملك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,666

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يديم عليه -أيده الله- الصحة والعافية.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لفخامته على مشاعره الأخوية الصادقة.

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