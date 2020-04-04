النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليست جملة أو هاشتاق.. هذه "السعودية العظمى" كما يراها "الحارثي"

مصدر شموخ والأرقام تتحدث.. بين مساعدة الصين وكلمة سفير أمريكا

أكد الأكاديمي والمهتم بالصحة والتكنولوجيا والطاقة دكتور مهندس سلمان الحارثي، أن المملكة العربية السعودية أظهرت للعالم بأسره جهودها الحثيثة في إدارة أزمة كورونا سواء كان في مجال الإعلام والصحة أو في جودة الحياة بشكل عام.

وقال: "مسؤوليتنا الاجتماعية كمواطنين اليوم هي الالتزام والمساهمة في إدارة الأزمة باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية التي يسرت وصول ونقل هذه المعلومات بشتى الوسائل التقنية المبتكرة سواء بالرسائل القصيرة الدورية أو شعار شبكة الجوال والعديد من الوسائل التقنية".

وأضاف: "السعودية العظمى، ليست مجرد جملة أو هاشتاق، بل إنها مصدر الشموخ، فهي قبلة المسلمين والذي يزيد عددهم على 1.9 مليار إنسان وفق إحصائيات سابقة، ويمثلون ما نسبته 24.8 بالمائة من سكان العالم على كوكب الأرض".

وعن الجانب الاقتصادي، يضيف "الحارثي": "الحديث عن هذا الجانب بالطبع مثل الجوانب السابقة يتطلب مجلدات لا حصر لها".

واستعرض عظمة هذا الكيان "السعودية" بلغة الأرقام في مواقفها الإنسانية والمواقف وهي حقيقة كثيرة جداً وليس تجاه جائحة كورونا فقط؛ وفيها تبرع سخي قدمته (#السعودية_العظمى) لمساعدة دولة مثل الصين ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن من الأدلة الواضحة على "عظمة المملكة العربية السعودية" هي الأرقام والتقارير في هذا المجال وهي متاحة للجميع ويمكن الاطلاع عليها.

وعلى الصعيد الداخلى، يوضح "الحارثي" أن الدولة صرفت 9 مليارات ريال لأكثر من 1.2 مليون إنسان من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص داخل الوطن.

استدرك: "ليس ذلك فحسب بل إن السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية، جون أبي زيد، في لقاء تم نشره على موقع التواصل الحكومي يؤكد ضرورة البقاء في المنزل وأن السعودية عظيمة؛ حيث إن (الإمدادات الغذائية جيدة، والخدمات متوفرة، والنظام الصحي فعّال)".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ليست جملة أو هاشتاق.. هذه "السعودية العظمى" كما يراها "الحارثي"
سبق

أكد الأكاديمي والمهتم بالصحة والتكنولوجيا والطاقة دكتور مهندس سلمان الحارثي، أن المملكة العربية السعودية أظهرت للعالم بأسره جهودها الحثيثة في إدارة أزمة كورونا سواء كان في مجال الإعلام والصحة أو في جودة الحياة بشكل عام.

وقال: "مسؤوليتنا الاجتماعية كمواطنين اليوم هي الالتزام والمساهمة في إدارة الأزمة باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية التي يسرت وصول ونقل هذه المعلومات بشتى الوسائل التقنية المبتكرة سواء بالرسائل القصيرة الدورية أو شعار شبكة الجوال والعديد من الوسائل التقنية".

وأضاف: "السعودية العظمى، ليست مجرد جملة أو هاشتاق، بل إنها مصدر الشموخ، فهي قبلة المسلمين والذي يزيد عددهم على 1.9 مليار إنسان وفق إحصائيات سابقة، ويمثلون ما نسبته 24.8 بالمائة من سكان العالم على كوكب الأرض".

وعن الجانب الاقتصادي، يضيف "الحارثي": "الحديث عن هذا الجانب بالطبع مثل الجوانب السابقة يتطلب مجلدات لا حصر لها".

واستعرض عظمة هذا الكيان "السعودية" بلغة الأرقام في مواقفها الإنسانية والمواقف وهي حقيقة كثيرة جداً وليس تجاه جائحة كورونا فقط؛ وفيها تبرع سخي قدمته (#السعودية_العظمى) لمساعدة دولة مثل الصين ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن من الأدلة الواضحة على "عظمة المملكة العربية السعودية" هي الأرقام والتقارير في هذا المجال وهي متاحة للجميع ويمكن الاطلاع عليها.

وعلى الصعيد الداخلى، يوضح "الحارثي" أن الدولة صرفت 9 مليارات ريال لأكثر من 1.2 مليون إنسان من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص داخل الوطن.

استدرك: "ليس ذلك فحسب بل إن السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية، جون أبي زيد، في لقاء تم نشره على موقع التواصل الحكومي يؤكد ضرورة البقاء في المنزل وأن السعودية عظيمة؛ حيث إن (الإمدادات الغذائية جيدة، والخدمات متوفرة، والنظام الصحي فعّال)".

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:25 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
03:37 PM

ليست جملة أو هاشتاق.. هذه "السعودية العظمى" كما يراها "الحارثي"

مصدر شموخ والأرقام تتحدث.. بين مساعدة الصين وكلمة سفير أمريكا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
4
3,128

أكد الأكاديمي والمهتم بالصحة والتكنولوجيا والطاقة دكتور مهندس سلمان الحارثي، أن المملكة العربية السعودية أظهرت للعالم بأسره جهودها الحثيثة في إدارة أزمة كورونا سواء كان في مجال الإعلام والصحة أو في جودة الحياة بشكل عام.

وقال: "مسؤوليتنا الاجتماعية كمواطنين اليوم هي الالتزام والمساهمة في إدارة الأزمة باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية التي يسرت وصول ونقل هذه المعلومات بشتى الوسائل التقنية المبتكرة سواء بالرسائل القصيرة الدورية أو شعار شبكة الجوال والعديد من الوسائل التقنية".

وأضاف: "السعودية العظمى، ليست مجرد جملة أو هاشتاق، بل إنها مصدر الشموخ، فهي قبلة المسلمين والذي يزيد عددهم على 1.9 مليار إنسان وفق إحصائيات سابقة، ويمثلون ما نسبته 24.8 بالمائة من سكان العالم على كوكب الأرض".

وعن الجانب الاقتصادي، يضيف "الحارثي": "الحديث عن هذا الجانب بالطبع مثل الجوانب السابقة يتطلب مجلدات لا حصر لها".

واستعرض عظمة هذا الكيان "السعودية" بلغة الأرقام في مواقفها الإنسانية والمواقف وهي حقيقة كثيرة جداً وليس تجاه جائحة كورونا فقط؛ وفيها تبرع سخي قدمته (#السعودية_العظمى) لمساعدة دولة مثل الصين ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن من الأدلة الواضحة على "عظمة المملكة العربية السعودية" هي الأرقام والتقارير في هذا المجال وهي متاحة للجميع ويمكن الاطلاع عليها.

وعلى الصعيد الداخلى، يوضح "الحارثي" أن الدولة صرفت 9 مليارات ريال لأكثر من 1.2 مليون إنسان من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص داخل الوطن.

استدرك: "ليس ذلك فحسب بل إن السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية، جون أبي زيد، في لقاء تم نشره على موقع التواصل الحكومي يؤكد ضرورة البقاء في المنزل وأن السعودية عظيمة؛ حيث إن (الإمدادات الغذائية جيدة، والخدمات متوفرة، والنظام الصحي فعّال)".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,864
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,804
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,530
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,882

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة