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الصين: مستويات الإشعاع في "تايشان" النووية دون تغيير

أكّدت أن المحطة وضعها طبيعي.. والسلامة مضمونة

أكّدت الصين أن مستويات الإشعاع في محطة "تايشان" للطاقة النووية في جنوب البلاد لم يطرأ عليها أي تغيير.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أنه لا يوجد ما هو غير طبيعي في مستويات الإشعاع حول محطة الطاقة النووية.

وأكّد المسؤول الصيني أن "السلامة مضمونة".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصين: مستويات الإشعاع في "تايشان" النووية دون تغيير
سبق

أكّدت الصين أن مستويات الإشعاع في محطة "تايشان" للطاقة النووية في جنوب البلاد لم يطرأ عليها أي تغيير.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أنه لا يوجد ما هو غير طبيعي في مستويات الإشعاع حول محطة الطاقة النووية.

وأكّد المسؤول الصيني أن "السلامة مضمونة".

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
12:38 PM

الصين: مستويات الإشعاع في "تايشان" النووية دون تغيير

أكّدت أن المحطة وضعها طبيعي.. والسلامة مضمونة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّدت الصين أن مستويات الإشعاع في محطة "تايشان" للطاقة النووية في جنوب البلاد لم يطرأ عليها أي تغيير.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أنه لا يوجد ما هو غير طبيعي في مستويات الإشعاع حول محطة الطاقة النووية.

وأكّد المسؤول الصيني أن "السلامة مضمونة".

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