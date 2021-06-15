الصين: مستويات الإشعاع في "تايشان" النووية دون تغيير

أكّدت أن المحطة وضعها طبيعي.. والسلامة مضمونة

أكّدت الصين أن مستويات الإشعاع في محطة "تايشان" للطاقة النووية في جنوب البلاد لم يطرأ عليها أي تغيير.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، أنه لا يوجد ما هو غير طبيعي في مستويات الإشعاع حول محطة الطاقة النووية.

وأكّد المسؤول الصيني أن "السلامة مضمونة".