حصاد "كورونا" اليوم في ألمانيا.. 400 إصابة و23 وفاة

أكثر من 178 ألف حالة مرضية إجمالاً وشفاء 161 ألفاً

سجلت ألمانيا، اليوم، 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبذلك يصبح عدد الحالات أكثر من 178 ألفًا و500 حتى صباح اليوم.

وبحسب بيانات معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، فإن عدد الوفيات بلغ 8252 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 161200 ألف شخص حتى الآن.