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"أكوارديون" يحصد المركز الأول في ختام فعاليات السينما الجامعية

تناول تطور مدينة أبها منذ عام ١٩٩٦م وحتى ٢٠١٧م

توج فيلم "أكوارديون" بجائزة المركز الأول، في ختام فعاليات السينما الجامعية kku بجامعة الملك خالد، التي نظمها النادي الإعلامي بقسم الإعلام والاتصال.

ويعد الفيلم مشروعًا لأحد المقررات الدراسية تحت إشراف الدكتورة مريم العجمي، وتتمحور فكرته حول مراحل تطور مدينة أبها في مختلف مجالات الحياة منذ عام ١٩٩٦م وحتى عام ٢٠١٧م.

وسمي بأكوارديون نسبة إلى آلة الأكوارديون الموسيقية، وهو من إعداد طالبات قسم الإعلام والاتصال تخصص الاتصال الاستراتيجي: "نوف الشهري، ورهف مبارك، ونورة الأحمري".

وحصل "فيلم البترة" على المركز الثاني لطالبة قسم الإعلام والاتصال تخصص الإذاعة والتلفزيون، غيداء الحازمي، حيث كان مشروع تخرجها.

ويتحدث الفيلم عن فن القط العسيري الذي تميزت به نساء المنطقة الجنوبية تحديدًا، وكيف حافظن عليه ونقلنه إلى الأجيال التي جاءت من بعدهن.

بينما حصد فيلم "ضحايا فكر" المركز الثالث، ويتناول قصة حزينة لشاب كان ضحية لأحد الضالين فكريًا والمؤثر عليه من قبل الجماعات المتطرفة، وهو من إعداد الطالبة، رزان آل حماد، من قسم الدراسات الإسلامية.

وفي ختام الفعالية؛ كرمت أسرة النادي الإعلامية؛ المخرجة أريج أحمد الحُمدي، نظير مشاركتها بفلم "زخم الحواس"، وعلى مبادراتها التي تسعى إلى تحقيقها بالتعاون مع إدارة قسم الإعلام والاتصال بالجامعة.

وتم تكريم المشرفة على النادي الإعلامي، سارة السلمي، لشركاء النجاح في هذه الفعالية.

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"أكوارديون" يحصد المركز الأول في ختام فعاليات السينما الجامعية
سبق

توج فيلم "أكوارديون" بجائزة المركز الأول، في ختام فعاليات السينما الجامعية kku بجامعة الملك خالد، التي نظمها النادي الإعلامي بقسم الإعلام والاتصال.

ويعد الفيلم مشروعًا لأحد المقررات الدراسية تحت إشراف الدكتورة مريم العجمي، وتتمحور فكرته حول مراحل تطور مدينة أبها في مختلف مجالات الحياة منذ عام ١٩٩٦م وحتى عام ٢٠١٧م.

وسمي بأكوارديون نسبة إلى آلة الأكوارديون الموسيقية، وهو من إعداد طالبات قسم الإعلام والاتصال تخصص الاتصال الاستراتيجي: "نوف الشهري، ورهف مبارك، ونورة الأحمري".

وحصل "فيلم البترة" على المركز الثاني لطالبة قسم الإعلام والاتصال تخصص الإذاعة والتلفزيون، غيداء الحازمي، حيث كان مشروع تخرجها.

ويتحدث الفيلم عن فن القط العسيري الذي تميزت به نساء المنطقة الجنوبية تحديدًا، وكيف حافظن عليه ونقلنه إلى الأجيال التي جاءت من بعدهن.

بينما حصد فيلم "ضحايا فكر" المركز الثالث، ويتناول قصة حزينة لشاب كان ضحية لأحد الضالين فكريًا والمؤثر عليه من قبل الجماعات المتطرفة، وهو من إعداد الطالبة، رزان آل حماد، من قسم الدراسات الإسلامية.

وفي ختام الفعالية؛ كرمت أسرة النادي الإعلامية؛ المخرجة أريج أحمد الحُمدي، نظير مشاركتها بفلم "زخم الحواس"، وعلى مبادراتها التي تسعى إلى تحقيقها بالتعاون مع إدارة قسم الإعلام والاتصال بالجامعة.

وتم تكريم المشرفة على النادي الإعلامي، سارة السلمي، لشركاء النجاح في هذه الفعالية.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
07:21 PM

"أكوارديون" يحصد المركز الأول في ختام فعاليات السينما الجامعية

تناول تطور مدينة أبها منذ عام ١٩٩٦م وحتى ٢٠١٧م

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محمد طيران - أبها
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توج فيلم "أكوارديون" بجائزة المركز الأول، في ختام فعاليات السينما الجامعية kku بجامعة الملك خالد، التي نظمها النادي الإعلامي بقسم الإعلام والاتصال.

ويعد الفيلم مشروعًا لأحد المقررات الدراسية تحت إشراف الدكتورة مريم العجمي، وتتمحور فكرته حول مراحل تطور مدينة أبها في مختلف مجالات الحياة منذ عام ١٩٩٦م وحتى عام ٢٠١٧م.

وسمي بأكوارديون نسبة إلى آلة الأكوارديون الموسيقية، وهو من إعداد طالبات قسم الإعلام والاتصال تخصص الاتصال الاستراتيجي: "نوف الشهري، ورهف مبارك، ونورة الأحمري".

وحصل "فيلم البترة" على المركز الثاني لطالبة قسم الإعلام والاتصال تخصص الإذاعة والتلفزيون، غيداء الحازمي، حيث كان مشروع تخرجها.

ويتحدث الفيلم عن فن القط العسيري الذي تميزت به نساء المنطقة الجنوبية تحديدًا، وكيف حافظن عليه ونقلنه إلى الأجيال التي جاءت من بعدهن.

بينما حصد فيلم "ضحايا فكر" المركز الثالث، ويتناول قصة حزينة لشاب كان ضحية لأحد الضالين فكريًا والمؤثر عليه من قبل الجماعات المتطرفة، وهو من إعداد الطالبة، رزان آل حماد، من قسم الدراسات الإسلامية.

وفي ختام الفعالية؛ كرمت أسرة النادي الإعلامية؛ المخرجة أريج أحمد الحُمدي، نظير مشاركتها بفلم "زخم الحواس"، وعلى مبادراتها التي تسعى إلى تحقيقها بالتعاون مع إدارة قسم الإعلام والاتصال بالجامعة.

وتم تكريم المشرفة على النادي الإعلامي، سارة السلمي، لشركاء النجاح في هذه الفعالية.

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