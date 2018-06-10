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ألمانيا تنهي القيود على الحدود مع فرنسا والنمسا والدنمارك 15 يونيو

"هورست": سنعيد النظر إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، يوم الأربعاء: إن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمرك يوم 15 يونيو.

ووفق "رويترز"، أضاف أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "زيهوفر" كذلك: إن القيود المفروضة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول البلاد ستمدد حتى نهاية يونيو.

ألمانيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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ألمانيا تنهي القيود على الحدود مع فرنسا والنمسا والدنمارك 15 يونيو
سبق

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، يوم الأربعاء: إن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمرك يوم 15 يونيو.

ووفق "رويترز"، أضاف أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "زيهوفر" كذلك: إن القيود المفروضة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول البلاد ستمدد حتى نهاية يونيو.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
02:40 PM

ألمانيا تنهي القيود على الحدود مع فرنسا والنمسا والدنمارك 15 يونيو

"هورست": سنعيد النظر إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، يوم الأربعاء: إن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمرك يوم 15 يونيو.

ووفق "رويترز"، أضاف أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "زيهوفر" كذلك: إن القيود المفروضة على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول البلاد ستمدد حتى نهاية يونيو.

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