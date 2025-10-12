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"الزكاة " تشارك في الاجتماع الـ7 للجنة الإدارات الضريبية بمجلس التعاون

لمناقشة تطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية

ترَأّس محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع السابع للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نَظّمته الأمانة العامة للمجلس.

وعقِد هذا الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة وبحث سُبُل تعزيز التعاون لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس بما يُسهِم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون الخليجي وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الجهات الضريبية المختصة، بما يسهم في دعم أدوات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس.

وأفاد بأن مشاركة الهيئة العامة للزكاة والدخل في الاجتماع تأتي انطلاقاً من دورها في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

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"الزكاة " تشارك في الاجتماع الـ7 للجنة الإدارات الضريبية بمجلس التعاون
سبق

ترَأّس محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع السابع للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نَظّمته الأمانة العامة للمجلس.

وعقِد هذا الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة وبحث سُبُل تعزيز التعاون لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس بما يُسهِم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون الخليجي وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الجهات الضريبية المختصة، بما يسهم في دعم أدوات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس.

وأفاد بأن مشاركة الهيئة العامة للزكاة والدخل في الاجتماع تأتي انطلاقاً من دورها في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
03:59 PM

"الزكاة " تشارك في الاجتماع الـ7 للجنة الإدارات الضريبية بمجلس التعاون

لمناقشة تطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترَأّس محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع السابع للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نَظّمته الأمانة العامة للمجلس.

وعقِد هذا الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة وبحث سُبُل تعزيز التعاون لتطبيق الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس بما يُسهِم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التعاون الخليجي وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الجهات الضريبية المختصة، بما يسهم في دعم أدوات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المجلس.

وأفاد بأن مشاركة الهيئة العامة للزكاة والدخل في الاجتماع تأتي انطلاقاً من دورها في تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

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