ترقية "الحربي" لرتبة عميد ركن‎

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد، ساهر بن محمد الحربي، إلى رتبة عميد ركن، في ديوان وزارة الداخلية.
"سبق" تبارك للعميد ساهر الحربي، وتتمنى له مزيداً من العطاء والتقدم.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد، ساهر بن محمد الحربي، إلى رتبة عميد ركن، في ديوان وزارة الداخلية.
"سبق" تبارك للعميد ساهر الحربي، وتتمنى له مزيداً من العطاء والتقدم.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد، ساهر بن محمد الحربي، إلى رتبة عميد ركن، في ديوان وزارة الداخلية.
"سبق" تبارك للعميد ساهر الحربي، وتتمنى له مزيداً من العطاء والتقدم.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد، ساهر بن محمد الحربي، إلى رتبة عميد ركن، في ديوان وزارة الداخلية.
"سبق" تبارك للعميد ساهر الحربي، وتتمنى له مزيداً من العطاء والتقدم.