ترقية "الحربي" لرتبة عميد ركن‎

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية العقيد، ساهر بن محمد الحربي، إلى رتبة عميد ركن، في ديوان وزارة الداخلية.

"سبق" تبارك للعميد ساهر الحربي، وتتمنى له مزيداً من العطاء والتقدم.