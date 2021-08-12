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5 أعراض تحذيرية لأمراض القلب يجب مراقبتها

منها الإحساس بالحرقان أو الألم من نوع عسر الهضم

مرض القلب هو حالة مقلقة يمكن أن تكون مميتة؛ إلا أن الكثيرين غالبًا ما يتجاهلون العلامات التحذيرية لهذه الحالة؛ لعدم معرفتهم بها.

وتؤثر أمراض القلب على كل وظائف القلب وأجزائه، وتشمل هذه الحالة مجموعة من الأمراض، بما في ذلك أمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي، ومشكلات نظم القلب (عدم انتظام القلب)، وبعض عيوب القلب التي يولد بها الشخص (عيوب خلقية في القلب)، ومرض صمام القلب، واعتلال عضلة القلب.

يمكم أن تقتل الحالة الكثيرين حيث يتجاهلون في غالب الأحيان علامات التحذير المبكرة.

ما الأعراض التي يجب أن تبحث عنها والتي قد تشير إلى مشكلة قلبية محتملة؟

آلام في المعدة أو عسر الهضم:

قد يشير الإحساس بالحرقان أو الألم من نوع عسر الهضم في صدرك أو معدتك، إلى نوبة قلبية أو مشكلة في القلب.

وينتج عسر الهضم أعراضًا مشابهة جدًّا لأعراض النوبة القلبية؛ لذا يجب ألا تتجاهل هذه المشاعر.

ويجب الاتصال بخدمات الطوارئ إذا كنت تعاني من هذا النوع من الألم.

ألم هي الصدر:

إذا كنت تعاني من ألم في الصدر، فقد تكون هذه حالة طبية طارئة، ويجب عليك الاتصال بالطوارئ إذا كنت تشعر بتوعك شديد.

ويصف المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية، الأعراضَ بأنها شعور بثقل وضيق أو ضغط في الصدر.

وإذا بدأت آلام الصدر عند إجهاد نفسك، ولكنها اختفت عند التوقف؛ فهذا مدعاة للقلق.

ويمكن أن تشير إلى الذبحة الصدرية، وعادة ما يكون سببها مرض القلب التاجي.

الشعور بالتعرق:

يُعد هذا العارض أحد العلامات التحذيرية غير العادية التي يمكن أن تشير إلى أمراض القلب.

وإذا كنت تشعر بالحرارة والعرق مصحوبًا بآلام في الصدر؛ فيجب عليك استدعاء سيارة الإسعاف، فقد تكون هذه علامة على نوبة قلبية وشيكة.

آلام الفك أو الظهر:

عندما تضرب النوبات القلبية، يمكن الشعور بالألم في أجزاء أخرى من الجسم، بينها الشعور بالألم في الفك أو الظهر، وإذا استمر هذا الألم فيجب الاتصال بالطوارئ.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أعراض النساء من المرجح أن تختلف عن آلام الصدر "الكلاسيكية".

كاحلان متورمان:

على الرغم من شيوع تورم الكاحلين، وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث ذلك؛ إلا أنها قد تشير أيضًا إلى قصور القلب.

وفي كل الحالات، من المفيد زيارة الطبيب لعلاج هذه الأعراض قبل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة.

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5 أعراض تحذيرية لأمراض القلب يجب مراقبتها
سبق

مرض القلب هو حالة مقلقة يمكن أن تكون مميتة؛ إلا أن الكثيرين غالبًا ما يتجاهلون العلامات التحذيرية لهذه الحالة؛ لعدم معرفتهم بها.

وتؤثر أمراض القلب على كل وظائف القلب وأجزائه، وتشمل هذه الحالة مجموعة من الأمراض، بما في ذلك أمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي، ومشكلات نظم القلب (عدم انتظام القلب)، وبعض عيوب القلب التي يولد بها الشخص (عيوب خلقية في القلب)، ومرض صمام القلب، واعتلال عضلة القلب.

يمكم أن تقتل الحالة الكثيرين حيث يتجاهلون في غالب الأحيان علامات التحذير المبكرة.

ما الأعراض التي يجب أن تبحث عنها والتي قد تشير إلى مشكلة قلبية محتملة؟

آلام في المعدة أو عسر الهضم:

قد يشير الإحساس بالحرقان أو الألم من نوع عسر الهضم في صدرك أو معدتك، إلى نوبة قلبية أو مشكلة في القلب.

وينتج عسر الهضم أعراضًا مشابهة جدًّا لأعراض النوبة القلبية؛ لذا يجب ألا تتجاهل هذه المشاعر.

ويجب الاتصال بخدمات الطوارئ إذا كنت تعاني من هذا النوع من الألم.

ألم هي الصدر:

إذا كنت تعاني من ألم في الصدر، فقد تكون هذه حالة طبية طارئة، ويجب عليك الاتصال بالطوارئ إذا كنت تشعر بتوعك شديد.

ويصف المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية، الأعراضَ بأنها شعور بثقل وضيق أو ضغط في الصدر.

وإذا بدأت آلام الصدر عند إجهاد نفسك، ولكنها اختفت عند التوقف؛ فهذا مدعاة للقلق.

ويمكن أن تشير إلى الذبحة الصدرية، وعادة ما يكون سببها مرض القلب التاجي.

الشعور بالتعرق:

يُعد هذا العارض أحد العلامات التحذيرية غير العادية التي يمكن أن تشير إلى أمراض القلب.

وإذا كنت تشعر بالحرارة والعرق مصحوبًا بآلام في الصدر؛ فيجب عليك استدعاء سيارة الإسعاف، فقد تكون هذه علامة على نوبة قلبية وشيكة.

آلام الفك أو الظهر:

عندما تضرب النوبات القلبية، يمكن الشعور بالألم في أجزاء أخرى من الجسم، بينها الشعور بالألم في الفك أو الظهر، وإذا استمر هذا الألم فيجب الاتصال بالطوارئ.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أعراض النساء من المرجح أن تختلف عن آلام الصدر "الكلاسيكية".

كاحلان متورمان:

على الرغم من شيوع تورم الكاحلين، وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث ذلك؛ إلا أنها قد تشير أيضًا إلى قصور القلب.

وفي كل الحالات، من المفيد زيارة الطبيب لعلاج هذه الأعراض قبل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
09:17 AM

5 أعراض تحذيرية لأمراض القلب يجب مراقبتها

منها الإحساس بالحرقان أو الألم من نوع عسر الهضم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مرض القلب هو حالة مقلقة يمكن أن تكون مميتة؛ إلا أن الكثيرين غالبًا ما يتجاهلون العلامات التحذيرية لهذه الحالة؛ لعدم معرفتهم بها.

وتؤثر أمراض القلب على كل وظائف القلب وأجزائه، وتشمل هذه الحالة مجموعة من الأمراض، بما في ذلك أمراض الأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي، ومشكلات نظم القلب (عدم انتظام القلب)، وبعض عيوب القلب التي يولد بها الشخص (عيوب خلقية في القلب)، ومرض صمام القلب، واعتلال عضلة القلب.

يمكم أن تقتل الحالة الكثيرين حيث يتجاهلون في غالب الأحيان علامات التحذير المبكرة.

ما الأعراض التي يجب أن تبحث عنها والتي قد تشير إلى مشكلة قلبية محتملة؟

آلام في المعدة أو عسر الهضم:

قد يشير الإحساس بالحرقان أو الألم من نوع عسر الهضم في صدرك أو معدتك، إلى نوبة قلبية أو مشكلة في القلب.

وينتج عسر الهضم أعراضًا مشابهة جدًّا لأعراض النوبة القلبية؛ لذا يجب ألا تتجاهل هذه المشاعر.

ويجب الاتصال بخدمات الطوارئ إذا كنت تعاني من هذا النوع من الألم.

ألم هي الصدر:

إذا كنت تعاني من ألم في الصدر، فقد تكون هذه حالة طبية طارئة، ويجب عليك الاتصال بالطوارئ إذا كنت تشعر بتوعك شديد.

ويصف المرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية، الأعراضَ بأنها شعور بثقل وضيق أو ضغط في الصدر.

وإذا بدأت آلام الصدر عند إجهاد نفسك، ولكنها اختفت عند التوقف؛ فهذا مدعاة للقلق.

ويمكن أن تشير إلى الذبحة الصدرية، وعادة ما يكون سببها مرض القلب التاجي.

الشعور بالتعرق:

يُعد هذا العارض أحد العلامات التحذيرية غير العادية التي يمكن أن تشير إلى أمراض القلب.

وإذا كنت تشعر بالحرارة والعرق مصحوبًا بآلام في الصدر؛ فيجب عليك استدعاء سيارة الإسعاف، فقد تكون هذه علامة على نوبة قلبية وشيكة.

آلام الفك أو الظهر:

عندما تضرب النوبات القلبية، يمكن الشعور بالألم في أجزاء أخرى من الجسم، بينها الشعور بالألم في الفك أو الظهر، وإذا استمر هذا الألم فيجب الاتصال بالطوارئ.

وتشير بعض الدراسات إلى أن أعراض النساء من المرجح أن تختلف عن آلام الصدر "الكلاسيكية".

كاحلان متورمان:

على الرغم من شيوع تورم الكاحلين، وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث ذلك؛ إلا أنها قد تشير أيضًا إلى قصور القلب.

وفي كل الحالات، من المفيد زيارة الطبيب لعلاج هذه الأعراض قبل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة.

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