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53 منظمة دولية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في انفجار ميناء بيروت

طالبت بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة

دعت 53 منظمة دولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، اليوم (الثلاثاء)، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت؛ بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال عشرة أشهر أي تقدّم.

وتوجّهت المنظمات، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذكروا فيها أنه "آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة، على اعتبار أن الانفجار شكل مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق وهو الحق في الحياة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطالب الموقعون بإنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة.

ولفتوا إلى أنّه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوة.

ومنذ وقوعه في الرابع من أغسطس، موقعاً أكثر من مائتي قتيل و6500 جريح عدا عن تدمير أحياء عدة في بيروت، رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، لكن محققين أمريكيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.

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53 منظمة دولية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في انفجار ميناء بيروت
سبق

دعت 53 منظمة دولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، اليوم (الثلاثاء)، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت؛ بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال عشرة أشهر أي تقدّم.

وتوجّهت المنظمات، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذكروا فيها أنه "آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة، على اعتبار أن الانفجار شكل مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق وهو الحق في الحياة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطالب الموقعون بإنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة.

ولفتوا إلى أنّه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوة.

ومنذ وقوعه في الرابع من أغسطس، موقعاً أكثر من مائتي قتيل و6500 جريح عدا عن تدمير أحياء عدة في بيروت، رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، لكن محققين أمريكيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
06:12 PM

53 منظمة دولية تدعو الأمم المتحدة للتحقيق في انفجار ميناء بيروت

طالبت بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت 53 منظمة دولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، اليوم (الثلاثاء)، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت؛ بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال عشرة أشهر أي تقدّم.

وتوجّهت المنظمات، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ذكروا فيها أنه "آن الأوان لمجلس حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا والشعب اللبناني بالمساءلة، على اعتبار أن الانفجار شكل مأساة ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق وهو الحق في الحياة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وطالب الموقعون بإنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة.

ولفتوا إلى أنّه مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإن الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي قد ازدادت قوة.

ومنذ وقوعه في الرابع من أغسطس، موقعاً أكثر من مائتي قتيل و6500 جريح عدا عن تدمير أحياء عدة في بيروت، رفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية، لكن محققين أمريكيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.

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