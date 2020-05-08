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سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بالسيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته لرئيس الوزراء العراقي، والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.

وأكد سمو ولي العهد دعم المملكة لما يحقق للعراق نمائه وأمنه وحرص المملكة على تقوية العلاقات بين البلدين.

من جهته عبر رئيس الوزراء العراقي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بالسيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته لرئيس الوزراء العراقي، والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.

وأكد سمو ولي العهد دعم المملكة لما يحقق للعراق نمائه وأمنه وحرص المملكة على تقوية العلاقات بين البلدين.

من جهته عبر رئيس الوزراء العراقي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
02:08 AM

سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,714

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بالسيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته لرئيس الوزراء العراقي، والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.

وأكد سمو ولي العهد دعم المملكة لما يحقق للعراق نمائه وأمنه وحرص المملكة على تقوية العلاقات بين البلدين.

من جهته عبر رئيس الوزراء العراقي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.

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