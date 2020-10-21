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1367 متسابقًا يتنافسون على جوائز مسابقة حفظ آية الكرسي للصغار

يمثلون 42 مدينة ومحافظة بالمملكة.. وعبر تسجيل مقطع صوتي

تنافس 1367 متسابقًا على جوائز مسابقة حفظ آية الكرسي الإلكترونية للصغار التي أطلقتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، تتمثل في تسجيل مقطع فيديو للمتسابق وهو يتلو آية الكرسي غيباً.

وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله –عز وجل- وتعليم الأطفال على بعض ما حثّ عليها الرسول –صلى الله عليه وسلم- بالمداومة على قراءتها، ومعرفة الناشئة على فضائل بعض آيات القرآن الكريم، وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف، واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتحفيزها.

وأكد نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري، على أن المشاركين والمشاركات في المسابقة يمثلون 42 مدينة ومحافظة بالمملكة، مشيرًا إلى أن الجمعية تقوم الآن في فرز المشاركات وترشيح الفائزين حسب الشروط والمعايير التي وضعتها في بداية المسابقة.

وأفاد الدكتور الجفري بأن الجمعية ستعلن أسماء الفائزين لاحقًا بعد الانتهاء من مرحلة التحكيم التي ستكون بمشيئة الله خلال الأيام القادمة بمشاركة عدد من أساتذة القراءات بجامعة أم القرى، رافعاً شكره لأولياء الأمور على حرصهم ومتابعتهم لتعليم الصغار على هذه الآيات الفضيلة.

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1367 متسابقًا يتنافسون على جوائز مسابقة حفظ آية الكرسي للصغار
سبق

تنافس 1367 متسابقًا على جوائز مسابقة حفظ آية الكرسي الإلكترونية للصغار التي أطلقتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، تتمثل في تسجيل مقطع فيديو للمتسابق وهو يتلو آية الكرسي غيباً.

وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله –عز وجل- وتعليم الأطفال على بعض ما حثّ عليها الرسول –صلى الله عليه وسلم- بالمداومة على قراءتها، ومعرفة الناشئة على فضائل بعض آيات القرآن الكريم، وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف، واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتحفيزها.

وأكد نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري، على أن المشاركين والمشاركات في المسابقة يمثلون 42 مدينة ومحافظة بالمملكة، مشيرًا إلى أن الجمعية تقوم الآن في فرز المشاركات وترشيح الفائزين حسب الشروط والمعايير التي وضعتها في بداية المسابقة.

وأفاد الدكتور الجفري بأن الجمعية ستعلن أسماء الفائزين لاحقًا بعد الانتهاء من مرحلة التحكيم التي ستكون بمشيئة الله خلال الأيام القادمة بمشاركة عدد من أساتذة القراءات بجامعة أم القرى، رافعاً شكره لأولياء الأمور على حرصهم ومتابعتهم لتعليم الصغار على هذه الآيات الفضيلة.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
04:50 PM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
07:08 PM

1367 متسابقًا يتنافسون على جوائز مسابقة حفظ آية الكرسي للصغار

يمثلون 42 مدينة ومحافظة بالمملكة.. وعبر تسجيل مقطع صوتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تنافس 1367 متسابقًا على جوائز مسابقة حفظ آية الكرسي الإلكترونية للصغار التي أطلقتها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، تتمثل في تسجيل مقطع فيديو للمتسابق وهو يتلو آية الكرسي غيباً.

وتهدف المسابقة إلى استثمار التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله –عز وجل- وتعليم الأطفال على بعض ما حثّ عليها الرسول –صلى الله عليه وسلم- بالمداومة على قراءتها، ومعرفة الناشئة على فضائل بعض آيات القرآن الكريم، وفتح آفاق حقيقية وجديدة للتنافس الشريف، واكتشاف المواهب الجديدة ودعمها وتحفيزها.

وأكد نائب رئيس جمعية أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري، على أن المشاركين والمشاركات في المسابقة يمثلون 42 مدينة ومحافظة بالمملكة، مشيرًا إلى أن الجمعية تقوم الآن في فرز المشاركات وترشيح الفائزين حسب الشروط والمعايير التي وضعتها في بداية المسابقة.

وأفاد الدكتور الجفري بأن الجمعية ستعلن أسماء الفائزين لاحقًا بعد الانتهاء من مرحلة التحكيم التي ستكون بمشيئة الله خلال الأيام القادمة بمشاركة عدد من أساتذة القراءات بجامعة أم القرى، رافعاً شكره لأولياء الأمور على حرصهم ومتابعتهم لتعليم الصغار على هذه الآيات الفضيلة.

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