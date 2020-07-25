يبدأ اليوم السبت نقل الأسهم المجانية لشركة "أرامكو السعودية" إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقّين. وتعدّ الأسهم المجانية مستحقّة لكل مكتتب سعودي احتفظ بأسهم طرح شركة أرامكو السعودية بصورة مستمرة وغير منقطعة منذ إدراج الشركة في السوق السعودي وحتى نهاية تداول يوم 7 يونيو 2020 (نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية). وبحسب موقع "أرقام" الاقتصادي: سيحصل الفرد المستحق على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل 10 أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية على 100 سهم مجاني كحد أقصى.

نقل الأسهم المجانية لـ"أرامكو" إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين.. اليوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-25 يبدأ اليوم السبت نقل الأسهم المجانية لشركة "أرامكو السعودية" إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقّين.



وتعدّ الأسهم المجانية مستحقّة لكل مكتتب سعودي احتفظ بأسهم طرح شركة أرامكو السعودية بصورة مستمرة وغير منقطعة منذ إدراج الشركة في السوق السعودي وحتى نهاية تداول يوم 7 يونيو 2020 (نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية).



وبحسب موقع "أرقام" الاقتصادي: سيحصل الفرد المستحق على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل 10 أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية على 100 سهم مجاني كحد أقصى.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 11:35 AM

نقل الأسهم المجانية لـ"أرامكو" إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين.. اليوم مستحقَّة لكل مكتتب احتفظ بأسهم طرح الشركة بصورة غير متقطّعة منذ إدراجها





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يبدأ اليوم السبت نقل الأسهم المجانية لشركة "أرامكو السعودية" إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقّين.



وتعدّ الأسهم المجانية مستحقّة لكل مكتتب سعودي احتفظ بأسهم طرح شركة أرامكو السعودية بصورة مستمرة وغير منقطعة منذ إدراج الشركة في السوق السعودي وحتى نهاية تداول يوم 7 يونيو 2020 (نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية).



وبحسب موقع "أرقام" الاقتصادي: سيحصل الفرد المستحق على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل 10 أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية على 100 سهم مجاني كحد أقصى.