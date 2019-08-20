فيديو قنص إرهابي.. ألقى كومة ملابس فعاجلته رصاصة في مقتل

بعد ساعات من احتجاز رهائن في حافلة بالبرازيل

أظهرت لقطات فيديو انتشرت على موقع تويتر، لحظة إطلاق النار على إرهابي مسلح بالبرازيل، بعدما شغل البلاد لساعات باحتجازه 37 رهينة داخل حافلة وسط مدينة ريو دي جانيرو، الثلاثاء.

وقال مصدر رسمي: إن مسلحًا احتجز صباح الثلاثاء 37 شخصًا، على الأقل، رهائنَ على متن حافلة في ريو دي جانيرو في البرازيل، قبل أن يتم قتله من قبل قوات الأمن.

وأظهر الفيديو لحظة خروج المسلح من الحافلة، وقيامه بإلقاء كومة من الملابس، وبعدها رفع يده يتوعّد، لكنّ قناصًا كان فوق سيارة إطفاء عاجلة برصاصة أصابته في مقتل، قبل أن تتسنّى له العودة للحافلة.

وبعد عملية احتجاز رهائن على متن حافلة بالبرازيل، تم الإعلان عن مقتل المختطف بعد ساعات من المفاوضات معه؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وأفرج المختطف عن 6 من الرهائن، على الأقل، منذ بدء عملية احتجازهم نحو الساعة 5:30 صباحًا، بعد مفاوضات السلطات للمختطف، قبل أن يتم إنقاذ بقية المحتجزين فور مقتل المختطف.

ووفقًا لموقع "بلومبرغ"، سكب المختطف البنزين داخل الحافلة، وهدّد بحرقها بمن فيها، حسب ما قال الرهائن الذين تم الإفراج عنهم.

وقالت السلطات: إن الرجل أخبرهم بأنه رجل شرطة، كما أنه لم يقدم مطالب خاصة، وقد يكون مصابًا بمشكلات نفسية؛ حسب ما أعرب متحدث باسم الشرطة.



وطوقت الشرطة البرازيلية مكان الحافلة على الجسر الذي يربط ضاحية ساو غونشالو بوسط ريو دي جانيرو.

وتسبب إغلاق الجسر بازدحام مروري كبير وسط المدينة البرازيلية.