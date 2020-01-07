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استنجد من عرض البحر .. هكذا أنقذ "حرس حدود عسير" طفلاً من الغرق

فيما أهاب المتحدث الرسمي بالمتنزهين أخذ الحذر واتباع تعليمات السلامة

تمكنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لمركز الحريضة بقطاع القحمة الساحلي التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، من إنقاذ طفل من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن عالي المطيري؛ أنه بينما كانت دورية البحث والإنقاذ والسلامة تمارس عملها المعتاد على الشاطئ والموجودة في حدود مسؤولية مركز الحريضة، شمالاً، شاهد أفراد الدورية طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات يطلب النجدة داخل البحر، وهو في حالة غرق، وعلى الفور، تمّ إنقاذه من قِبل غوّاصي البحث والإنقاذ، وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى مستشفى القحمة العام بسيارة إسعاف حرس الحدود، وحالته الصحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، بجميع المتنزهين، أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدوّنة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيُّد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

قيادة حرس الحدود إنقاذ طفل من الغرق قطاع القحمة الساحلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استنجد من عرض البحر .. هكذا أنقذ "حرس حدود عسير" طفلاً من الغرق
سبق

تمكنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لمركز الحريضة بقطاع القحمة الساحلي التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، من إنقاذ طفل من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن عالي المطيري؛ أنه بينما كانت دورية البحث والإنقاذ والسلامة تمارس عملها المعتاد على الشاطئ والموجودة في حدود مسؤولية مركز الحريضة، شمالاً، شاهد أفراد الدورية طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات يطلب النجدة داخل البحر، وهو في حالة غرق، وعلى الفور، تمّ إنقاذه من قِبل غوّاصي البحث والإنقاذ، وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى مستشفى القحمة العام بسيارة إسعاف حرس الحدود، وحالته الصحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، بجميع المتنزهين، أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدوّنة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيُّد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
12:00 PM

استنجد من عرض البحر .. هكذا أنقذ "حرس حدود عسير" طفلاً من الغرق

فيما أهاب المتحدث الرسمي بالمتنزهين أخذ الحذر واتباع تعليمات السلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لمركز الحريضة بقطاع القحمة الساحلي التابع لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، من إنقاذ طفل من الغرق.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، الرائد خالد بن عالي المطيري؛ أنه بينما كانت دورية البحث والإنقاذ والسلامة تمارس عملها المعتاد على الشاطئ والموجودة في حدود مسؤولية مركز الحريضة، شمالاً، شاهد أفراد الدورية طفلاً يبلغ من العمر ثماني سنوات يطلب النجدة داخل البحر، وهو في حالة غرق، وعلى الفور، تمّ إنقاذه من قِبل غوّاصي البحث والإنقاذ، وإجراء الإسعافات الأولية له، ومن ثم نقله إلى مستشفى القحمة العام بسيارة إسعاف حرس الحدود، وحالته الصحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة عسير، بجميع المتنزهين، أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدوّنة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيُّد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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