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"الصحة": عند درجات الحرارة العالية قد يصبح "كورونا" غير نشط

"العبد العالي" يحذّر من اقتراب الأشخاص من بعضهم وانتقال الرذاذ

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، بأن التوصيات والدراسات عن تأثير درجة حرارة الأجواء في انتشار وقوة فيروس كورونا لا تزال مستمرة، حتى في ظل أجواء المناخ والطقس الراهنة.

وفي ردّه عن تأثير ارتفاع درجة الحرارة على قوة فيروس كورونا وسرعة انتشاره، قال "العبد العالي: هنالك دراسات موجودة ومحدودة وما زالت مستمرة حول قضية تأثر الفيروس بدرجة الحرارة، وعند درجات الحرارة العالية ممكن يتأثر الفيروس ويكون غير نشط ويصبح غير قادر على الإصابة.

وأضاف: درجات حرارة الأجواء الحالية وليست درجة حرارة 50 أو 60 و70 درجة مئوية العالية جداً، لم يلاحظ فيها حتى الآن الأثر الكبير على نشاط الفيروس؛ قد تحد منه وقد لا تحد، وتبين بعض الدراسات في المستقبل مزيداً من المعلومات.

وأردف: لكن الأهم من ذلك أن الفيروس في حال اقتراب الأشخاص من بعضهم بعضاً وانتقال الرذاذ قد يكون قريباً وقد نكون في أماكن مغلقة أو في أماكن فيها أجواء معتدلة بوجود التكييف أو الرطوبة في بعض المواقع، وهذا قد لا يوفر درجة الحرارة أو البيئة اللازمة لتقليل نشاط الفيروس.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": عند درجات الحرارة العالية قد يصبح "كورونا" غير نشط
سبق

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، بأن التوصيات والدراسات عن تأثير درجة حرارة الأجواء في انتشار وقوة فيروس كورونا لا تزال مستمرة، حتى في ظل أجواء المناخ والطقس الراهنة.

وفي ردّه عن تأثير ارتفاع درجة الحرارة على قوة فيروس كورونا وسرعة انتشاره، قال "العبد العالي: هنالك دراسات موجودة ومحدودة وما زالت مستمرة حول قضية تأثر الفيروس بدرجة الحرارة، وعند درجات الحرارة العالية ممكن يتأثر الفيروس ويكون غير نشط ويصبح غير قادر على الإصابة.

وأضاف: درجات حرارة الأجواء الحالية وليست درجة حرارة 50 أو 60 و70 درجة مئوية العالية جداً، لم يلاحظ فيها حتى الآن الأثر الكبير على نشاط الفيروس؛ قد تحد منه وقد لا تحد، وتبين بعض الدراسات في المستقبل مزيداً من المعلومات.

وأردف: لكن الأهم من ذلك أن الفيروس في حال اقتراب الأشخاص من بعضهم بعضاً وانتقال الرذاذ قد يكون قريباً وقد نكون في أماكن مغلقة أو في أماكن فيها أجواء معتدلة بوجود التكييف أو الرطوبة في بعض المواقع، وهذا قد لا يوفر درجة الحرارة أو البيئة اللازمة لتقليل نشاط الفيروس.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
04:41 PM

"الصحة": عند درجات الحرارة العالية قد يصبح "كورونا" غير نشط

"العبد العالي" يحذّر من اقتراب الأشخاص من بعضهم وانتقال الرذاذ

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
33,284

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، بأن التوصيات والدراسات عن تأثير درجة حرارة الأجواء في انتشار وقوة فيروس كورونا لا تزال مستمرة، حتى في ظل أجواء المناخ والطقس الراهنة.

وفي ردّه عن تأثير ارتفاع درجة الحرارة على قوة فيروس كورونا وسرعة انتشاره، قال "العبد العالي: هنالك دراسات موجودة ومحدودة وما زالت مستمرة حول قضية تأثر الفيروس بدرجة الحرارة، وعند درجات الحرارة العالية ممكن يتأثر الفيروس ويكون غير نشط ويصبح غير قادر على الإصابة.

وأضاف: درجات حرارة الأجواء الحالية وليست درجة حرارة 50 أو 60 و70 درجة مئوية العالية جداً، لم يلاحظ فيها حتى الآن الأثر الكبير على نشاط الفيروس؛ قد تحد منه وقد لا تحد، وتبين بعض الدراسات في المستقبل مزيداً من المعلومات.

وأردف: لكن الأهم من ذلك أن الفيروس في حال اقتراب الأشخاص من بعضهم بعضاً وانتقال الرذاذ قد يكون قريباً وقد نكون في أماكن مغلقة أو في أماكن فيها أجواء معتدلة بوجود التكييف أو الرطوبة في بعض المواقع، وهذا قد لا يوفر درجة الحرارة أو البيئة اللازمة لتقليل نشاط الفيروس.

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