النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انعقاد الاجتماع الأول لـ"العلاقات العامة" بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم

الأمين العام أكد على أهمية إبراز دور الاتحاد لخدمة الشباب الإسلامي

شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد الاجتماع الأول للجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بمنظمة التعاون الإسلامي بحضور الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير حسين غنيم.

واستهل "غنيم" الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية إبراز جهود الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ودعمه لجميع اللجان لتقديم الصورة المأمولة من الاتحاد لخدمة الشباب الإسلامي في الدول الأعضاء بالمنظمة .

ومن ناحيته، رحب إبراهيم بن صالح الغفيلي، رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بأعضاء اللجنة وقدم شكره لاعضائها على جهودهم المميزة خلال فترة التكليف السابقة، مؤكداً على أهمية دور لجنة العلاقات العامة والدور المأمول منها من خلال المهام المناطة بها لتسخير كافة الجهود والإمكانيات لتفعيل دور اللجنة وذلك لإبراز دور الاتحاد العالمي للكشاف المسلم .

وفي السياق ذاته، استعرضت نائب رئيس اللجنة الأستاذة سارة الجاسر جدول أعمال الاجتماع، والذي ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير العمل بالعلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم. ومناقشة المهام الموكلة للجنة من توطيد العلاقات والتواصل الفعال مع جميع الجهات الداخلية والإعداد للمناسبات والفعاليات والمعارض المتنقلة وإعداد خطة للإشراف على المعارض والفعاليات.

وبختام الاجتماع تم توزيع المهام بين الأعضاء واعتماد التصويت على ترشيح، أريج بنت سعد العتيق، أميناً للجنة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
انعقاد الاجتماع الأول لـ"العلاقات العامة" بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم
سبق

شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد الاجتماع الأول للجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بمنظمة التعاون الإسلامي بحضور الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير حسين غنيم.

واستهل "غنيم" الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية إبراز جهود الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ودعمه لجميع اللجان لتقديم الصورة المأمولة من الاتحاد لخدمة الشباب الإسلامي في الدول الأعضاء بالمنظمة .

ومن ناحيته، رحب إبراهيم بن صالح الغفيلي، رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بأعضاء اللجنة وقدم شكره لاعضائها على جهودهم المميزة خلال فترة التكليف السابقة، مؤكداً على أهمية دور لجنة العلاقات العامة والدور المأمول منها من خلال المهام المناطة بها لتسخير كافة الجهود والإمكانيات لتفعيل دور اللجنة وذلك لإبراز دور الاتحاد العالمي للكشاف المسلم .

وفي السياق ذاته، استعرضت نائب رئيس اللجنة الأستاذة سارة الجاسر جدول أعمال الاجتماع، والذي ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير العمل بالعلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم. ومناقشة المهام الموكلة للجنة من توطيد العلاقات والتواصل الفعال مع جميع الجهات الداخلية والإعداد للمناسبات والفعاليات والمعارض المتنقلة وإعداد خطة للإشراف على المعارض والفعاليات.

وبختام الاجتماع تم توزيع المهام بين الأعضاء واعتماد التصويت على ترشيح، أريج بنت سعد العتيق، أميناً للجنة.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
10:58 PM

انعقاد الاجتماع الأول لـ"العلاقات العامة" بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم

الأمين العام أكد على أهمية إبراز دور الاتحاد لخدمة الشباب الإسلامي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
111

شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد الاجتماع الأول للجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بمنظمة التعاون الإسلامي بحضور الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير حسين غنيم.

واستهل "غنيم" الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية إبراز جهود الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ودعمه لجميع اللجان لتقديم الصورة المأمولة من الاتحاد لخدمة الشباب الإسلامي في الدول الأعضاء بالمنظمة .

ومن ناحيته، رحب إبراهيم بن صالح الغفيلي، رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بأعضاء اللجنة وقدم شكره لاعضائها على جهودهم المميزة خلال فترة التكليف السابقة، مؤكداً على أهمية دور لجنة العلاقات العامة والدور المأمول منها من خلال المهام المناطة بها لتسخير كافة الجهود والإمكانيات لتفعيل دور اللجنة وذلك لإبراز دور الاتحاد العالمي للكشاف المسلم .

وفي السياق ذاته، استعرضت نائب رئيس اللجنة الأستاذة سارة الجاسر جدول أعمال الاجتماع، والذي ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير العمل بالعلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم. ومناقشة المهام الموكلة للجنة من توطيد العلاقات والتواصل الفعال مع جميع الجهات الداخلية والإعداد للمناسبات والفعاليات والمعارض المتنقلة وإعداد خطة للإشراف على المعارض والفعاليات.

وبختام الاجتماع تم توزيع المهام بين الأعضاء واعتماد التصويت على ترشيح، أريج بنت سعد العتيق، أميناً للجنة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,385
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,640
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,377

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة