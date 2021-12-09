شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد الاجتماع الأول للجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بمنظمة التعاون الإسلامي بحضور الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير حسين غنيم. واستهل "غنيم" الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية إبراز جهود الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ودعمه لجميع اللجان لتقديم الصورة المأمولة من الاتحاد لخدمة الشباب الإسلامي في الدول الأعضاء بالمنظمة . ومن ناحيته، رحب إبراهيم بن صالح الغفيلي، رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بأعضاء اللجنة وقدم شكره لاعضائها على جهودهم المميزة خلال فترة التكليف السابقة، مؤكداً على أهمية دور لجنة العلاقات العامة والدور المأمول منها من خلال المهام المناطة بها لتسخير كافة الجهود والإمكانيات لتفعيل دور اللجنة وذلك لإبراز دور الاتحاد العالمي للكشاف المسلم . وفي السياق ذاته، استعرضت نائب رئيس اللجنة الأستاذة سارة الجاسر جدول أعمال الاجتماع، والذي ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير العمل بالعلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم. ومناقشة المهام الموكلة للجنة من توطيد العلاقات والتواصل الفعال مع جميع الجهات الداخلية والإعداد للمناسبات والفعاليات والمعارض المتنقلة وإعداد خطة للإشراف على المعارض والفعاليات. وبختام الاجتماع تم توزيع المهام بين الأعضاء واعتماد التصويت على ترشيح، أريج بنت سعد العتيق، أميناً للجنة.

انعقاد الاجتماع الأول لـ"العلاقات العامة" بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-09 شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد الاجتماع الأول للجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بمنظمة التعاون الإسلامي بحضور الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير حسين غنيم.



واستهل "غنيم" الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية إبراز جهود الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ودعمه لجميع اللجان لتقديم الصورة المأمولة من الاتحاد لخدمة الشباب الإسلامي في الدول الأعضاء بالمنظمة .



ومن ناحيته، رحب إبراهيم بن صالح الغفيلي، رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بأعضاء اللجنة وقدم شكره لاعضائها على جهودهم المميزة خلال فترة التكليف السابقة، مؤكداً على أهمية دور لجنة العلاقات العامة والدور المأمول منها من خلال المهام المناطة بها لتسخير كافة الجهود والإمكانيات لتفعيل دور اللجنة وذلك لإبراز دور الاتحاد العالمي للكشاف المسلم .



وفي السياق ذاته، استعرضت نائب رئيس اللجنة الأستاذة سارة الجاسر جدول أعمال الاجتماع، والذي ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير العمل بالعلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم. ومناقشة المهام الموكلة للجنة من توطيد العلاقات والتواصل الفعال مع جميع الجهات الداخلية والإعداد للمناسبات والفعاليات والمعارض المتنقلة وإعداد خطة للإشراف على المعارض والفعاليات.



وبختام الاجتماع تم توزيع المهام بين الأعضاء واعتماد التصويت على ترشيح، أريج بنت سعد العتيق، أميناً للجنة.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443 10:58 PM

انعقاد الاجتماع الأول لـ"العلاقات العامة" بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم الأمين العام أكد على أهمية إبراز دور الاتحاد لخدمة الشباب الإسلامي





A A A





1 مشاركة

شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد الاجتماع الأول للجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بمنظمة التعاون الإسلامي بحضور الأمين العام للاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور زهير حسين غنيم.



واستهل "غنيم" الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية إبراز جهود الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ودعمه لجميع اللجان لتقديم الصورة المأمولة من الاتحاد لخدمة الشباب الإسلامي في الدول الأعضاء بالمنظمة .



ومن ناحيته، رحب إبراهيم بن صالح الغفيلي، رئيس لجنة العلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم بأعضاء اللجنة وقدم شكره لاعضائها على جهودهم المميزة خلال فترة التكليف السابقة، مؤكداً على أهمية دور لجنة العلاقات العامة والدور المأمول منها من خلال المهام المناطة بها لتسخير كافة الجهود والإمكانيات لتفعيل دور اللجنة وذلك لإبراز دور الاتحاد العالمي للكشاف المسلم .



وفي السياق ذاته، استعرضت نائب رئيس اللجنة الأستاذة سارة الجاسر جدول أعمال الاجتماع، والذي ناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير العمل بالعلاقات العامة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم. ومناقشة المهام الموكلة للجنة من توطيد العلاقات والتواصل الفعال مع جميع الجهات الداخلية والإعداد للمناسبات والفعاليات والمعارض المتنقلة وإعداد خطة للإشراف على المعارض والفعاليات.



وبختام الاجتماع تم توزيع المهام بين الأعضاء واعتماد التصويت على ترشيح، أريج بنت سعد العتيق، أميناً للجنة.