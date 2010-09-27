النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في الأردن: 431 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8492

سجلت الأردن 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8492 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، بأن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ6 أردنيين قادمين من الخارج، و425 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 96 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4227 حالة، كما سُجلت حالتا وفاةٍ لترتفع حالات الوفاة إلى 45 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في الأردن: 431 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

سجلت الأردن 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8492 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، بأن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ6 أردنيين قادمين من الخارج، و425 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 96 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4227 حالة، كما سُجلت حالتا وفاةٍ لترتفع حالات الوفاة إلى 45 حالة.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
07:02 PM

كورونا في الأردن: 431 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8492

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
313

سجلت الأردن 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8492 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، بأن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ6 أردنيين قادمين من الخارج، و425 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 96 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4227 حالة، كما سُجلت حالتا وفاةٍ لترتفع حالات الوفاة إلى 45 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,395
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,152
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,129
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,877

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة