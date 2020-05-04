ألغت الحكومة في بوركينافاسو اليوم، أمر إغلاق المساجد، ووضعت شروطًا بينها وضْع المصلين للكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.
وأفاد اتحاد الجمعيات الإسلامية في بوركينافاسو في بيان، بأن نحو 100 شخص احتجوا أمس أمام مكاتب الاتحاد؛ للمطالبة بإلغاء قرار إغلاق المساجد؛ لافتًا إلى أن مساجد العاصمة واغادوغو، شهدت اليوم أداء الصلوات الجماعية.
وكانت الحكومة في بوركينافاسو قد أقرت إغلاق المساجد خلال شهر مارس مع بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد؛ لكن قرار الإغلاق قوبل بمعارضة لا سيما خلال شهر رمضان.
بشرطين.. حكومة بوركينافاسو تُلغي قرار إغلاق المساجد
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-04
ألغت الحكومة في بوركينافاسو اليوم، أمر إغلاق المساجد، ووضعت شروطًا بينها وضْع المصلين للكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.
وأفاد اتحاد الجمعيات الإسلامية في بوركينافاسو في بيان، بأن نحو 100 شخص احتجوا أمس أمام مكاتب الاتحاد؛ للمطالبة بإلغاء قرار إغلاق المساجد؛ لافتًا إلى أن مساجد العاصمة واغادوغو، شهدت اليوم أداء الصلوات الجماعية.
وكانت الحكومة في بوركينافاسو قد أقرت إغلاق المساجد خلال شهر مارس مع بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد؛ لكن قرار الإغلاق قوبل بمعارضة لا سيما خلال شهر رمضان.
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
10:33 AM
بشرطين.. حكومة بوركينافاسو تُلغي قرار إغلاق المساجد
ألغت الحكومة في بوركينافاسو اليوم، أمر إغلاق المساجد، ووضعت شروطًا بينها وضْع المصلين للكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.
وأفاد اتحاد الجمعيات الإسلامية في بوركينافاسو في بيان، بأن نحو 100 شخص احتجوا أمس أمام مكاتب الاتحاد؛ للمطالبة بإلغاء قرار إغلاق المساجد؛ لافتًا إلى أن مساجد العاصمة واغادوغو، شهدت اليوم أداء الصلوات الجماعية.
وكانت الحكومة في بوركينافاسو قد أقرت إغلاق المساجد خلال شهر مارس مع بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد؛ لكن قرار الإغلاق قوبل بمعارضة لا سيما خلال شهر رمضان.