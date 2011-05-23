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كورونا في القارة الإفريقية.. الإصابات تقترب من 5 ملايين حالة والوفيات تتجاوز الـ923 ألفًا

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على المرض والوقاية منه، عن تسجيل دول القارة الإفريقية 127 ألفًا و923 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية بلغ 4 ملايين و741 ألف حالة.

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كورونا في القارة الإفريقية.. الإصابات تقترب من 5 ملايين حالة والوفيات تتجاوز الـ923 ألفًا
سبق

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على المرض والوقاية منه، عن تسجيل دول القارة الإفريقية 127 ألفًا و923 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية بلغ 4 ملايين و741 ألف حالة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
08:17 AM

كورونا في القارة الإفريقية.. الإصابات تقترب من 5 ملايين حالة والوفيات تتجاوز الـ923 ألفًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على المرض والوقاية منه، عن تسجيل دول القارة الإفريقية 127 ألفًا و923 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية بلغ 4 ملايين و741 ألف حالة.

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