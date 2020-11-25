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650 يومًا متواصلة.. تقرير الصحة الإحصائي لـ"كورونا" لم يغادر رئيسية "سبق"

لإطلاع المجتمع على مستجدات الفيروس وحث الجميع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات

لم يَغِب التقرير الإحصائي اليومي الذي تبثه وزارة الصحة عن مستجدات الإصابات بفيروس كورونا على مدار نحو 650 يومًا، عن الصفحة الرئيسية في أخبار "سبق".

ويشهد الموجز اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، منذ إعلان أول حالة بالمملكة في السابع من شهر رجب لعام 1441هـ، نشرَ تفاصيله يوميًّا ضمن الأخبار الرئيسية لـ"سبق" على مدار نحو 650 يومًا متواصلة.

وتقوم وزارة الصحة بنشر موجز يومي تَضَمّن إحصائيات وأرقامًا حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة؛ لإطلاع المجتمع على مستجدات الفيروس، وعدد الحالات المصابة الجديدة والمتعافية، وحالات الوفيات، والحالات الحرجة، وإجمالي الإصابات والتعافي محليًّا وعالميًّا، وحث المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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650 يومًا متواصلة.. تقرير الصحة الإحصائي لـ"كورونا" لم يغادر رئيسية "سبق"
سبق

لم يَغِب التقرير الإحصائي اليومي الذي تبثه وزارة الصحة عن مستجدات الإصابات بفيروس كورونا على مدار نحو 650 يومًا، عن الصفحة الرئيسية في أخبار "سبق".

ويشهد الموجز اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، منذ إعلان أول حالة بالمملكة في السابع من شهر رجب لعام 1441هـ، نشرَ تفاصيله يوميًّا ضمن الأخبار الرئيسية لـ"سبق" على مدار نحو 650 يومًا متواصلة.

وتقوم وزارة الصحة بنشر موجز يومي تَضَمّن إحصائيات وأرقامًا حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة؛ لإطلاع المجتمع على مستجدات الفيروس، وعدد الحالات المصابة الجديدة والمتعافية، وحالات الوفيات، والحالات الحرجة، وإجمالي الإصابات والتعافي محليًّا وعالميًّا، وحث المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
10:07 AM

650 يومًا متواصلة.. تقرير الصحة الإحصائي لـ"كورونا" لم يغادر رئيسية "سبق"

لإطلاع المجتمع على مستجدات الفيروس وحث الجميع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات

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مسلّم الهواملة - الرياض
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1,308

لم يَغِب التقرير الإحصائي اليومي الذي تبثه وزارة الصحة عن مستجدات الإصابات بفيروس كورونا على مدار نحو 650 يومًا، عن الصفحة الرئيسية في أخبار "سبق".

ويشهد الموجز اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، منذ إعلان أول حالة بالمملكة في السابع من شهر رجب لعام 1441هـ، نشرَ تفاصيله يوميًّا ضمن الأخبار الرئيسية لـ"سبق" على مدار نحو 650 يومًا متواصلة.

وتقوم وزارة الصحة بنشر موجز يومي تَضَمّن إحصائيات وأرقامًا حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة؛ لإطلاع المجتمع على مستجدات الفيروس، وعدد الحالات المصابة الجديدة والمتعافية، وحالات الوفيات، والحالات الحرجة، وإجمالي الإصابات والتعافي محليًّا وعالميًّا، وحث المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,841
201,250 سيارة ..

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12,353
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38 مليار ..

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14,239
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2.5 مليار ..

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