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رئيس نادي فالنسيا: هدفنا بناء قاعدة جماهيرية للنادي في السعودية

عقد رئيس نادي فالنسيا الإسباني لقاء مصغراً مع بعض وسائل الإعلام في مقر إقامة الفريق بفندق الريتزكارلتون بجدة، وذلك حرصاً منه على الاستماع لمقترحات بعض الإعلاميين لبناء علاقة مع المشجع السعودي، وقد بدأ حديثه بشكر السعوديين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما شكر شركة FG Sports وكيل النادي في السعودية على التنسيق لهذا اللقاء.

وتحدث عن أن فالنسيا قدم للمملكة كي ينافس على تحقيق اللقب بفريقهم الشاب الذي جل عناصره من خريجي أكاديمية فالنسيا، والتي يسعون لتطويرها وانتشارها حول العالم. كما تحدث عن أنهم يهدفون إلى بناء قاعدة جماهيرية لفالنسيا في المملكة العربية السعودية حيث إن نسبة كبيرة من السعوديين شباب ويعشقون كرة القدم.

وبعد حديثه أجاب بكل أريحية على أسئلة الإعلاميين المتنوعة، واختتم اللقاء بالصور التذكارية وتبادع الهدايا التذكارية بين النادي وشركة FG Sports.

رئيس فالنسيا الإسباني السوبر الإسباني فالنسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس نادي فالنسيا: هدفنا بناء قاعدة جماهيرية للنادي في السعودية
سبق

عقد رئيس نادي فالنسيا الإسباني لقاء مصغراً مع بعض وسائل الإعلام في مقر إقامة الفريق بفندق الريتزكارلتون بجدة، وذلك حرصاً منه على الاستماع لمقترحات بعض الإعلاميين لبناء علاقة مع المشجع السعودي، وقد بدأ حديثه بشكر السعوديين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما شكر شركة FG Sports وكيل النادي في السعودية على التنسيق لهذا اللقاء.

وتحدث عن أن فالنسيا قدم للمملكة كي ينافس على تحقيق اللقب بفريقهم الشاب الذي جل عناصره من خريجي أكاديمية فالنسيا، والتي يسعون لتطويرها وانتشارها حول العالم. كما تحدث عن أنهم يهدفون إلى بناء قاعدة جماهيرية لفالنسيا في المملكة العربية السعودية حيث إن نسبة كبيرة من السعوديين شباب ويعشقون كرة القدم.

وبعد حديثه أجاب بكل أريحية على أسئلة الإعلاميين المتنوعة، واختتم اللقاء بالصور التذكارية وتبادع الهدايا التذكارية بين النادي وشركة FG Sports.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
11:58 PM
اخر تعديل
08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
04:07 AM

رئيس نادي فالنسيا: هدفنا بناء قاعدة جماهيرية للنادي في السعودية

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
0
1,411

عقد رئيس نادي فالنسيا الإسباني لقاء مصغراً مع بعض وسائل الإعلام في مقر إقامة الفريق بفندق الريتزكارلتون بجدة، وذلك حرصاً منه على الاستماع لمقترحات بعض الإعلاميين لبناء علاقة مع المشجع السعودي، وقد بدأ حديثه بشكر السعوديين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما شكر شركة FG Sports وكيل النادي في السعودية على التنسيق لهذا اللقاء.

وتحدث عن أن فالنسيا قدم للمملكة كي ينافس على تحقيق اللقب بفريقهم الشاب الذي جل عناصره من خريجي أكاديمية فالنسيا، والتي يسعون لتطويرها وانتشارها حول العالم. كما تحدث عن أنهم يهدفون إلى بناء قاعدة جماهيرية لفالنسيا في المملكة العربية السعودية حيث إن نسبة كبيرة من السعوديين شباب ويعشقون كرة القدم.

وبعد حديثه أجاب بكل أريحية على أسئلة الإعلاميين المتنوعة، واختتم اللقاء بالصور التذكارية وتبادع الهدايا التذكارية بين النادي وشركة FG Sports.

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