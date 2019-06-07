كشف "موسم العيد" عن استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر في أول 3 أيام من الموسم، والذي يمتد حتى خامس أيام العيد، وتميز موسم العيد باحتضانه لأكثر من 900 عرض وما يزيد على 350 فعالية في 90 مدينة حول المملكة، شملت فعاليات نوعية بالإضافة لفعاليات الأمانات وهيئات تطوير المدن. وقد شكّل عدد القادمين من خارج المدن التي تحتضن الفعاليات ما يقارب 22٪ من إجمالي زوار الفعاليات حتى الآن، وتعد مؤشراً لنجاح "هذا العيد" في جذب أكبر عدد من جميع شرائح المجتمع ومن مختلف الأذواق والفئات العمرية، وزيادة مستوى إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة. وخلال الموسم برزت مدن العيد كأكثر المواقع استقطاباً للزوار، وظهرت العروض المسرحية والغنائية في قائمة الأعلى مبيعاً للتذاكر، وخاصة مسرحية النجم طارق العلي "عنتر المفلتر"، ومسرحية النجم المصري محمد سعد "على كوبري ستانلي"، بالإضافة إلى العرض الموسيقي الساحر "من الستين للحين" والحفلات الغنائية التي أحياها نجوم الفن العربي من السعودية والخليج والعالم العربي ومنهم فنان العرب محمد عبده وموسيقار الخليج رابح صقر والفنانة المتميزة أنغام، إلى جانب عروض السيرك العالمية. كما أظهر "موسم العيد" مدى الإقبال على فعاليات وأنشطة العيد المختلفة رقمياً عن طريق مستوى التفاعل اللافت مع حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زاد التفاعل على 8 ملايين، وتجاوزت مرات الظهور 600 مليون، بينما بلغ مجموع المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي لحسابات الموسم أكثر من 150 ألف متابع حتى الآن. إلى هذا شكّلت حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي نقطة جذب عبر العديد من المنشورات الشيقة التي نقلت نبض الشارع وبهجة "هذا العيد"، بالإضافة إلى المشاركات التفاعلية وتوزيع عدد كبير من العيديات القيمة. كما قدمت الحسابات زخماً من المعلومات المهمة لرواد العيد توضح مواقع وتوقيت ومحتوى الفعاليات والعروض المنتشرة في كل مكان، عن طريق الإنفوجراف والفيديو والأغاني الخاصة بالعيد، كما أسهم في إطلاق ونشر التطبيقات المخصصة لموسم العيد للوصول إلى المعلومة بيسر وسهولة.

أكثر من 3 ملايين زائر لفعاليات "موسم العيد" بالمملكة خلال ثلاثة أيام عيسى الحربي سبق 2019-06-07 كشف "موسم العيد" عن استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر في أول 3 أيام من الموسم، والذي يمتد حتى خامس أيام العيد، وتميز موسم العيد باحتضانه لأكثر من 900 عرض وما يزيد على 350 فعالية في 90 مدينة حول المملكة، شملت فعاليات نوعية بالإضافة لفعاليات الأمانات وهيئات تطوير المدن.

وقد شكّل عدد القادمين من خارج المدن التي تحتضن الفعاليات ما يقارب 22٪ من إجمالي زوار الفعاليات حتى الآن، وتعد مؤشراً لنجاح "هذا العيد" في جذب أكبر عدد من جميع شرائح المجتمع ومن مختلف الأذواق والفئات العمرية، وزيادة مستوى إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة.

وخلال الموسم برزت مدن العيد كأكثر المواقع استقطاباً للزوار، وظهرت العروض المسرحية والغنائية في قائمة الأعلى مبيعاً للتذاكر، وخاصة مسرحية النجم طارق العلي "عنتر المفلتر"، ومسرحية النجم المصري محمد سعد "على كوبري ستانلي"، بالإضافة إلى العرض الموسيقي الساحر "من الستين للحين" والحفلات الغنائية التي أحياها نجوم الفن العربي من السعودية والخليج والعالم العربي ومنهم فنان العرب محمد عبده وموسيقار الخليج رابح صقر والفنانة المتميزة أنغام، إلى جانب عروض السيرك العالمية.

كما أظهر "موسم العيد" مدى الإقبال على فعاليات وأنشطة العيد المختلفة رقمياً عن طريق مستوى التفاعل اللافت مع حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زاد التفاعل على 8 ملايين، وتجاوزت مرات الظهور 600 مليون، بينما بلغ مجموع المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي لحسابات الموسم أكثر من 150 ألف متابع حتى الآن.

إلى هذا شكّلت حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي نقطة جذب عبر العديد من المنشورات الشيقة التي نقلت نبض الشارع وبهجة "هذا العيد"، بالإضافة إلى المشاركات التفاعلية وتوزيع عدد كبير من العيديات القيمة.

كما قدمت الحسابات زخماً من المعلومات المهمة لرواد العيد توضح مواقع وتوقيت ومحتوى الفعاليات والعروض المنتشرة في كل مكان، عن طريق الإنفوجراف والفيديو والأغاني الخاصة بالعيد، كما أسهم في إطلاق ونشر التطبيقات المخصصة لموسم العيد للوصول إلى المعلومة بيسر وسهولة.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440 07:33 PM

أكثر من 3 ملايين زائر لفعاليات "موسم العيد" بالمملكة خلال ثلاثة أيام يعدّ من أقصر المواسم وأمتعها وتضمّن 350 فعالية في 90 مدينة





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كشف "موسم العيد" عن استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر في أول 3 أيام من الموسم، والذي يمتد حتى خامس أيام العيد، وتميز موسم العيد باحتضانه لأكثر من 900 عرض وما يزيد على 350 فعالية في 90 مدينة حول المملكة، شملت فعاليات نوعية بالإضافة لفعاليات الأمانات وهيئات تطوير المدن.

وقد شكّل عدد القادمين من خارج المدن التي تحتضن الفعاليات ما يقارب 22٪ من إجمالي زوار الفعاليات حتى الآن، وتعد مؤشراً لنجاح "هذا العيد" في جذب أكبر عدد من جميع شرائح المجتمع ومن مختلف الأذواق والفئات العمرية، وزيادة مستوى إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة.

وخلال الموسم برزت مدن العيد كأكثر المواقع استقطاباً للزوار، وظهرت العروض المسرحية والغنائية في قائمة الأعلى مبيعاً للتذاكر، وخاصة مسرحية النجم طارق العلي "عنتر المفلتر"، ومسرحية النجم المصري محمد سعد "على كوبري ستانلي"، بالإضافة إلى العرض الموسيقي الساحر "من الستين للحين" والحفلات الغنائية التي أحياها نجوم الفن العربي من السعودية والخليج والعالم العربي ومنهم فنان العرب محمد عبده وموسيقار الخليج رابح صقر والفنانة المتميزة أنغام، إلى جانب عروض السيرك العالمية.

كما أظهر "موسم العيد" مدى الإقبال على فعاليات وأنشطة العيد المختلفة رقمياً عن طريق مستوى التفاعل اللافت مع حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زاد التفاعل على 8 ملايين، وتجاوزت مرات الظهور 600 مليون، بينما بلغ مجموع المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي لحسابات الموسم أكثر من 150 ألف متابع حتى الآن.

إلى هذا شكّلت حسابات "موسم العيد" الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي نقطة جذب عبر العديد من المنشورات الشيقة التي نقلت نبض الشارع وبهجة "هذا العيد"، بالإضافة إلى المشاركات التفاعلية وتوزيع عدد كبير من العيديات القيمة.

كما قدمت الحسابات زخماً من المعلومات المهمة لرواد العيد توضح مواقع وتوقيت ومحتوى الفعاليات والعروض المنتشرة في كل مكان، عن طريق الإنفوجراف والفيديو والأغاني الخاصة بالعيد، كما أسهم في إطلاق ونشر التطبيقات المخصصة لموسم العيد للوصول إلى المعلومة بيسر وسهولة.