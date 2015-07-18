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أكاديمية بريطانية تمنح "الأسمري" وكيل جامعة الطائف زمالتها الدولية

استهداف إعداد 150 أكاديميًا خلال 3 سنوات لنيل الدبلوم

منحت أكاديمية التعليم العالي البريطاني، وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير، الدكتور عبدالرحمن الأسمري، زمالتها العليا في التعليم العالي البريطاني (PFHEA).

وتعد الزمالة الدولية أعلى لقب تمنحه أكاديمية التعليم العالي البريطاني، وتتطلب التقدم بورقة علمية واجتياز متطلبات مهنية وقيادية في مجال التعليم العالي.

وترتبط جامعة الطائف مع الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي، باتفاقية تعاون منذ العام 2017 لدعم استراتيجيات التدريس بالجامعة، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتعمل الجامعة والأكاديمية معًا على تطوير المناهج الدراسية، وبناء مهارات تصميم المناهج، وتوجيه لجان أعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ برنامج يمتد لثلاث سنوات، لتطوير القدرات المؤسسية والخبرة في التدريس من خلال منح شهادة الأكاديمية في التدريس والتعلم في التعليم العالي.

ويتماشى برنامج دبلوم التعليم العالي البريطاني، الذي تقدمه الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف مع إطار المعايير المهنية، ويستهدف إعداد ١٥٠ أكاديميًا خلال ثلاث سنوات لنيل الدبلوم، ويتيح لمنسوبي الجامعة الذين يكملونه بنجاح التقدم لطلب الزمالة من الأكاديمية.

وتأتي هذه الخطوات تفعيلاً لخطط الجامعة الطموحة للتطوير، والتي تتطلب مواكبتها باستراتيجيات تدريس قوية، وتوفير الأدوات والبيئة اللازمة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس في تطوير ممارساتهم التعليمية باستمرار.

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أكاديمية بريطانية تمنح "الأسمري" وكيل جامعة الطائف زمالتها الدولية
سبق

منحت أكاديمية التعليم العالي البريطاني، وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير، الدكتور عبدالرحمن الأسمري، زمالتها العليا في التعليم العالي البريطاني (PFHEA).

وتعد الزمالة الدولية أعلى لقب تمنحه أكاديمية التعليم العالي البريطاني، وتتطلب التقدم بورقة علمية واجتياز متطلبات مهنية وقيادية في مجال التعليم العالي.

وترتبط جامعة الطائف مع الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي، باتفاقية تعاون منذ العام 2017 لدعم استراتيجيات التدريس بالجامعة، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتعمل الجامعة والأكاديمية معًا على تطوير المناهج الدراسية، وبناء مهارات تصميم المناهج، وتوجيه لجان أعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ برنامج يمتد لثلاث سنوات، لتطوير القدرات المؤسسية والخبرة في التدريس من خلال منح شهادة الأكاديمية في التدريس والتعلم في التعليم العالي.

ويتماشى برنامج دبلوم التعليم العالي البريطاني، الذي تقدمه الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف مع إطار المعايير المهنية، ويستهدف إعداد ١٥٠ أكاديميًا خلال ثلاث سنوات لنيل الدبلوم، ويتيح لمنسوبي الجامعة الذين يكملونه بنجاح التقدم لطلب الزمالة من الأكاديمية.

وتأتي هذه الخطوات تفعيلاً لخطط الجامعة الطموحة للتطوير، والتي تتطلب مواكبتها باستراتيجيات تدريس قوية، وتوفير الأدوات والبيئة اللازمة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس في تطوير ممارساتهم التعليمية باستمرار.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
05:54 PM

أكاديمية بريطانية تمنح "الأسمري" وكيل جامعة الطائف زمالتها الدولية

استهداف إعداد 150 أكاديميًا خلال 3 سنوات لنيل الدبلوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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منحت أكاديمية التعليم العالي البريطاني، وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير، الدكتور عبدالرحمن الأسمري، زمالتها العليا في التعليم العالي البريطاني (PFHEA).

وتعد الزمالة الدولية أعلى لقب تمنحه أكاديمية التعليم العالي البريطاني، وتتطلب التقدم بورقة علمية واجتياز متطلبات مهنية وقيادية في مجال التعليم العالي.

وترتبط جامعة الطائف مع الأكاديمية البريطانية للتعليم العالي، باتفاقية تعاون منذ العام 2017 لدعم استراتيجيات التدريس بالجامعة، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتعمل الجامعة والأكاديمية معًا على تطوير المناهج الدراسية، وبناء مهارات تصميم المناهج، وتوجيه لجان أعضاء هيئة التدريس، وتنفيذ برنامج يمتد لثلاث سنوات، لتطوير القدرات المؤسسية والخبرة في التدريس من خلال منح شهادة الأكاديمية في التدريس والتعلم في التعليم العالي.

ويتماشى برنامج دبلوم التعليم العالي البريطاني، الذي تقدمه الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف مع إطار المعايير المهنية، ويستهدف إعداد ١٥٠ أكاديميًا خلال ثلاث سنوات لنيل الدبلوم، ويتيح لمنسوبي الجامعة الذين يكملونه بنجاح التقدم لطلب الزمالة من الأكاديمية.

وتأتي هذه الخطوات تفعيلاً لخطط الجامعة الطموحة للتطوير، والتي تتطلب مواكبتها باستراتيجيات تدريس قوية، وتوفير الأدوات والبيئة اللازمة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس في تطوير ممارساتهم التعليمية باستمرار.

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