ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الألماني السابق ويبحث القضايا المشتركة

جرى خلال اللقاء تبادُل الأحاديث حول الموضوعات التي تهم البلدَيْن

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض مساء أمس الثلاثاء وزير الخارجية الألماني السابق السيد زيغمار جابرييل.

وتفصيلاً، جرى خلال اللقاء تبادُل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والسفير الألماني لدى المملكة يورغ راناو.