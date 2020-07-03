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"الراجحي" يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد على تمديد عددٍ من المبادرات الحكومية

مؤكدًا حرص القيادة على تحقيق الاستفادة الكاملة منها منذ بداية جائحة كورونا

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمديد عددٍ من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.

وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها كالآتي:

- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.

- احتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

- الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرًا) إضافيًا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.

وقال المهندس الراجحي إن تمديد العمل بهذه المبادرات يأتي امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تُسهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، راجيًا من الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل خير.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراجحي" يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد على تمديد عددٍ من المبادرات الحكومية
سبق

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمديد عددٍ من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.

وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها كالآتي:

- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.

- احتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

- الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرًا) إضافيًا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.

وقال المهندس الراجحي إن تمديد العمل بهذه المبادرات يأتي امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تُسهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، راجيًا من الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل خير.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
12:24 AM

"الراجحي" يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد على تمديد عددٍ من المبادرات الحكومية

مؤكدًا حرص القيادة على تحقيق الاستفادة الكاملة منها منذ بداية جائحة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمديد عددٍ من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة.

وقد جاءت المبادرات التي صدر الأمر الكريم بتمديدها كالآتي:

- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

- رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.

- احتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت.

- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

- الإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم (شهرًا) إضافيًا من تاريخ انتهائها، على أن تمدد المبادرة لمدة (شهر) إضافي، إن استدعت الحاجة.

وقال المهندس الراجحي إن تمديد العمل بهذه المبادرات يأتي امتدادًا للإجراءات الحكومية العاجلة التي تُسهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، راجيًا من الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل خير.

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