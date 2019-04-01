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الإمارات.. تسهيلات لاستقدام أسر العاملين الأجانب بالبلاد

دراسة لتحفيز وتقديم عدد من الخدمات تشمل التعليم والصحة

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، يوم أمس الأحد 31 مارس، قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة؛ لتعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

ويهدف القرار الجديد -بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- إلى تعزيز التماسك المجتمعي وتعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية، وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية، ووصولًا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع آمن ومتلاحم، وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.

ونصّ القرار على استبدال شرط المهنة النافذ سابقًا، واعتماد شرط الدخل بدلًا عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب، تماشيًا مع التطورات والمستجدات العالمية، ووفقًا لأفضل الممارسات.

وأكد مجلس الوزراء أن الإنسان في دولة الإمارات هو العنصر الأكثر تأثيرًا في معادلة التنمية، وأن الاهتمام بتوفير البيئة المحفزة والإيجابية له ليقوم بواجباته ومهامه الوظيفية على أفضل وجه، ممكن في أجواء تكفل له الراحة والسعادة وتوفير المناخ المعين على تواجده بين أفراد أسرته، وضمن مجتمع متجانس وسعيد ينعكس إيجابًا على عملية التطوير؛ وهو من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها؛ إذ تُواصل الدولة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تسهم في ترسيخ مجتمع متلاحم وسعيد يشارك فيه الجميع في مسيرة البناء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

ونص القرار كذلك على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.

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الإمارات.. تسهيلات لاستقدام أسر العاملين الأجانب بالبلاد
سبق

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، يوم أمس الأحد 31 مارس، قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة؛ لتعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

ويهدف القرار الجديد -بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- إلى تعزيز التماسك المجتمعي وتعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية، وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية، ووصولًا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع آمن ومتلاحم، وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.

ونصّ القرار على استبدال شرط المهنة النافذ سابقًا، واعتماد شرط الدخل بدلًا عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب، تماشيًا مع التطورات والمستجدات العالمية، ووفقًا لأفضل الممارسات.

وأكد مجلس الوزراء أن الإنسان في دولة الإمارات هو العنصر الأكثر تأثيرًا في معادلة التنمية، وأن الاهتمام بتوفير البيئة المحفزة والإيجابية له ليقوم بواجباته ومهامه الوظيفية على أفضل وجه، ممكن في أجواء تكفل له الراحة والسعادة وتوفير المناخ المعين على تواجده بين أفراد أسرته، وضمن مجتمع متجانس وسعيد ينعكس إيجابًا على عملية التطوير؛ وهو من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها؛ إذ تُواصل الدولة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تسهم في ترسيخ مجتمع متلاحم وسعيد يشارك فيه الجميع في مسيرة البناء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

ونص القرار كذلك على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
11:32 AM

الإمارات.. تسهيلات لاستقدام أسر العاملين الأجانب بالبلاد

دراسة لتحفيز وتقديم عدد من الخدمات تشمل التعليم والصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، يوم أمس الأحد 31 مارس، قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار الخاص باستقدام العاملين الأجانب لأسرهم في الدولة؛ لتعزيز الاستقرار الأسري للعاملين الأجانب ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.

ويهدف القرار الجديد -بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- إلى تعزيز التماسك المجتمعي وتعزيز نهج الإمارات وتوجهها نحو الانفتاح واستقطاب الكفاءات ذات المهارة العالية في الإنتاجية، وبشكل متوازن مع الحفاظ على الثوابت والأولويات الوطنية، ووصولًا إلى تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومجتمع آمن ومتلاحم، وإلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول سعادة.

ونصّ القرار على استبدال شرط المهنة النافذ سابقًا، واعتماد شرط الدخل بدلًا عنه في استقدام أفراد الأسرة للعاملين الأجانب، تماشيًا مع التطورات والمستجدات العالمية، ووفقًا لأفضل الممارسات.

وأكد مجلس الوزراء أن الإنسان في دولة الإمارات هو العنصر الأكثر تأثيرًا في معادلة التنمية، وأن الاهتمام بتوفير البيئة المحفزة والإيجابية له ليقوم بواجباته ومهامه الوظيفية على أفضل وجه، ممكن في أجواء تكفل له الراحة والسعادة وتوفير المناخ المعين على تواجده بين أفراد أسرته، وضمن مجتمع متجانس وسعيد ينعكس إيجابًا على عملية التطوير؛ وهو من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها؛ إذ تُواصل الدولة تحديث الأطر القانونية والتنظيمية التي تسهم في ترسيخ مجتمع متلاحم وسعيد يشارك فيه الجميع في مسيرة البناء لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

ونص القرار كذلك على تكليف الجهات المعنية في الدولة بالعمل على دراسة لتحفيز وتقديم عدد من التسهيلات في الخدمات الأساسية للمقيمين الأجانب، تشمل جوانب التعليم والصحة وتشجيع الاستعانة بأفراد الأسر المقيمة في الدولة كبديل عن استقدام عاملين جدد من الخارج وفق السياسات والضوابط.

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