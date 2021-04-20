"التجارة" خلال 24 ساعة تغلق ثلاث منشآت تجارية لارتكابها جريمة التستر وتحيلها للنيابة العامة

خلال جولات الفِرَق الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة

في الوقت الذي ما زالت فيه المهلة التصحيحية لمخالفي نظام التستر مستمرة؛ تمكنت عين الرقابة على التستر التجاري -ممثلة في الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة- من ضبط ثلاث جرائم تستر خلال 24 ساعة في ثلاث مدن هي: (الرياض، والدمام، والخرج)؛ وذلك خلال جولاتها المكثفة على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، وتم إغلاق المنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المتورطين في هذه الجريمة.

وفي التفاصيل، وخلال جولات الفِرَق الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، تم ضبط شبهة تستر في ثلاث منشآت تجارية تعمل في أنشطة متنوعة، هي الدعاية والإعلان، والمواد الغذائية، ومواد البناء.. وباكتمال عمليات التفتيش والتحقق؛ ثبت تورط هذه المنشآت في ارتكاب جريمة التستر التجاري، وبناء عليه تم إغلاق المنشآت الثلاث واستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

وتحثّ وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021؛ وذلك تجنبًا للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي "سعودي أو غير سعودي"، والاستمرار في العمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار في العمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.