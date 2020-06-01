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تشمل جميع محافظاتها.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 8 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشمل جميع محافظاتها.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
11:18 AM

تشمل جميع محافظاتها.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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