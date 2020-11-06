النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 436 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 465 خلال الـ24 ساعة الماضية

تجهيز منبر خطبة الجمعة في المسجد الحرام.. وفق إجراءات احترازية

عدد السماعات "7700".. والمايكات "9" للإمام و"6" للمؤذن

تتولى وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجهيز المكبرية، وتعقيم مواقعها بعد كل صلاة؛ وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري: الوكالة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.

وأضاف: يتم نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية، وتعقيمه وتجهيزه للإمام، مع تركيب ميكروفونات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية، بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك.

وأشار "الجابري" إلى أن نظام ميكروفونات الحرم فانتوم وداينمك ونظام مكسر الصوت في المسجد الحرام من ماركة ساوند كرافت.

وتابع بالقول: عدد السماعات في المسجد الحرام (7700) سماعة، والمايكات (9) للإمام و(6) للمؤذن و(5) أساسي و(10) احتياطي، من خلال تواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تجهيز منبر خطبة الجمعة في المسجد الحرام.. وفق إجراءات احترازية
سبق

تتولى وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجهيز المكبرية، وتعقيم مواقعها بعد كل صلاة؛ وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري: الوكالة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.

وأضاف: يتم نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية، وتعقيمه وتجهيزه للإمام، مع تركيب ميكروفونات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية، بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك.

وأشار "الجابري" إلى أن نظام ميكروفونات الحرم فانتوم وداينمك ونظام مكسر الصوت في المسجد الحرام من ماركة ساوند كرافت.

وتابع بالقول: عدد السماعات في المسجد الحرام (7700) سماعة، والمايكات (9) للإمام و(6) للمؤذن و(5) أساسي و(10) احتياطي، من خلال تواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
04:08 PM

تجهيز منبر خطبة الجمعة في المسجد الحرام.. وفق إجراءات احترازية

عدد السماعات "7700".. والمايكات "9" للإمام و"6" للمؤذن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
781

تتولى وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجهيز المكبرية، وتعقيم مواقعها بعد كل صلاة؛ وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري: الوكالة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.

وأضاف: يتم نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية، وتعقيمه وتجهيزه للإمام، مع تركيب ميكروفونات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية، بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك.

وأشار "الجابري" إلى أن نظام ميكروفونات الحرم فانتوم وداينمك ونظام مكسر الصوت في المسجد الحرام من ماركة ساوند كرافت.

وتابع بالقول: عدد السماعات في المسجد الحرام (7700) سماعة، والمايكات (9) للإمام و(6) للمؤذن و(5) أساسي و(10) احتياطي، من خلال تواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,571
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,899
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,970
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,058

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان
قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة