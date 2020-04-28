الحصيلة مستقرة.. الأردن تسجل حالة وفاة ولا إصابات جديدة بكورونا
وزير الصحة: سجل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 348 حالة
أكدت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 449 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إنه سجل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 348 حالة، فيما سجلت حالة وفاة ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 8 حالات.
الأردن
فيروس كورونا الجديد
الحصيلة مستقرة.. الأردن تسجل حالة وفاة ولا إصابات جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-28
أكدت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 449 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إنه سجل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 348 حالة، فيما سجلت حالة وفاة ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 8 حالات.
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
07:04 PM
الحصيلة مستقرة.. الأردن تسجل حالة وفاة ولا إصابات جديدة بكورونا
وزير الصحة: سجل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 348 حالة
أكدت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 449 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إنه سجل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 348 حالة، فيما سجلت حالة وفاة ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 8 حالات.