الصين: 78 إصابة جديدة بكورونا بزيادة بواقع المِثلين عن اليوم السابق

حالة واحدة في ووهان بعد 5 أيام من عدم الإبلاغ عن إصابات

شهد بر الصين الرئيسي، زيادةً بواقع المِثلين في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، مدفوعة بقفزة في عدد المصابين القادمين من الخارج؛ في حين تم تسجيل عدد من الحالات المنقولة محليًّا في الحصيلة اليومية للإصابات.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن الصين شهدت 78 حالة إصابة جديدة بكورونا، يوم الاثنين، بزيادة بواقع المِثلين عن يوم الأحد.

وكانت هناك 74 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج ضِمن الحالات الجديدة، بزيادة عن 39 حالة يوم الأحد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم الثلاثاء: إن ووهان عاصمة إقليم هوبي وبؤرة تفشي المرض في الصين أبلغت عن حالة إصابة واحدة جديدة؛ وذلك بعد خمسة أيام من عدم الإبلاغ عن إصابات جديدة.

وتم إعلان ثلاث حالات إصابة منقولة محليًّا في مناطق أخرى من الصين.