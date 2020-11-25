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الشباب يواجه الرائد وعينه على الصدارة .. وضمك يخشى صحوة الفتح

في افتتاح الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تنطلق ، اليوم الخميس ، منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين.

في الأحساء وعلى أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، يحل ضمك ( المتصدر - 24 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفتح (الثاني عشر - 12 نقطة).

ضمك يسعى للحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق النقطي مع المنافسين على القمة، فيما يأمل الفتح العودة لسكة الانتصارات والاقتراب أكثر من مناطق الأمان.

وفي المواجهة الثانية يستضيف الشباب (الثالث - 22 نقطة) نظيره الرائد (الخامس -18نقطة) على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.


الشباب يأمل الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والقفز نحو الصدارة في حال تعثر ضمك.

في المقابل يسعى الرائد لبلوغ مربع الكبار في حال العودة بالنقاط الثلاث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يواجه الرائد وعينه على الصدارة .. وضمك يخشى صحوة الفتح
سبق

تنطلق ، اليوم الخميس ، منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين.

في الأحساء وعلى أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، يحل ضمك ( المتصدر - 24 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفتح (الثاني عشر - 12 نقطة).

ضمك يسعى للحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق النقطي مع المنافسين على القمة، فيما يأمل الفتح العودة لسكة الانتصارات والاقتراب أكثر من مناطق الأمان.

وفي المواجهة الثانية يستضيف الشباب (الثالث - 22 نقطة) نظيره الرائد (الخامس -18نقطة) على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.


الشباب يأمل الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والقفز نحو الصدارة في حال تعثر ضمك.

في المقابل يسعى الرائد لبلوغ مربع الكبار في حال العودة بالنقاط الثلاث.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
01:37 AM

الشباب يواجه الرائد وعينه على الصدارة .. وضمك يخشى صحوة الفتح

في افتتاح الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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أحمد سرور - الرياض
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تنطلق ، اليوم الخميس ، منافسات الجولة الـ 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين.

في الأحساء وعلى أرض ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، يحل ضمك ( المتصدر - 24 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفتح (الثاني عشر - 12 نقطة).

ضمك يسعى للحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق النقطي مع المنافسين على القمة، فيما يأمل الفتح العودة لسكة الانتصارات والاقتراب أكثر من مناطق الأمان.

وفي المواجهة الثانية يستضيف الشباب (الثالث - 22 نقطة) نظيره الرائد (الخامس -18نقطة) على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.


الشباب يأمل الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور والقفز نحو الصدارة في حال تعثر ضمك.

في المقابل يسعى الرائد لبلوغ مربع الكبار في حال العودة بالنقاط الثلاث.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..

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