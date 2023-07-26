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#مؤسسة_التقاعد: الهاتف المجاني عاد للعمل

قالت: العطل كان خارجاً عن إرادة المؤسسة

قالت المؤسسة العامة للتقاعد إن خدمة الهاتف المجاني عادت للعمل مجدداً بعد تعرضها لعطل صباح اليوم.

وأوضحت المؤسسة قائلة: عملاءنا الكرام نفيدكم بأنه حدث عطل خارج عن إرادة المؤسسة في خدمة الهاتف المجاني صباح هذا اليوم استمر لمدة نصف ساعة، ونفيدكم بأن الخدمة تعمل حالياً بشكل جيد.

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#مؤسسة_التقاعد: الهاتف المجاني عاد للعمل
سبق

قالت المؤسسة العامة للتقاعد إن خدمة الهاتف المجاني عادت للعمل مجدداً بعد تعرضها لعطل صباح اليوم.

وأوضحت المؤسسة قائلة: عملاءنا الكرام نفيدكم بأنه حدث عطل خارج عن إرادة المؤسسة في خدمة الهاتف المجاني صباح هذا اليوم استمر لمدة نصف ساعة، ونفيدكم بأن الخدمة تعمل حالياً بشكل جيد.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
12:02 PM

#مؤسسة_التقاعد: الهاتف المجاني عاد للعمل

قالت: العطل كان خارجاً عن إرادة المؤسسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
6,804

قالت المؤسسة العامة للتقاعد إن خدمة الهاتف المجاني عادت للعمل مجدداً بعد تعرضها لعطل صباح اليوم.

وأوضحت المؤسسة قائلة: عملاءنا الكرام نفيدكم بأنه حدث عطل خارج عن إرادة المؤسسة في خدمة الهاتف المجاني صباح هذا اليوم استمر لمدة نصف ساعة، ونفيدكم بأن الخدمة تعمل حالياً بشكل جيد.

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10 مليارات ..

17 يوليو
30,131
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200 مليون

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