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"أمين عسير" يوجّه بسرعة إنجاز معاملات المواطنين.. و"بلدية محايل" تتفاعل

في إجراء يهدف إلى التماشي مع "رؤية 2030" وتوجّه القيادة

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، توجيهًا بسرعة خدمة المراجعين وعدم تأخير البت في طلباتهم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بالقطاع البلدي وتوجيهات ولاة الأمر.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ "سبق" إن البلدية نجحت في إنجاز كل المعاملات بما يتماشى مع الرؤية والتوجيهات خلال ثلاثة أيام فيما يخص العمل البلدي وخمسة أيام فيما يحتاج إلى الوقوف على الطبيعة واعتماد خلال يوم طلبات المواطنين.

وأوضح "حافظ" أنه بناءً على ذلك فقد نقص عدد المراجعين من 70 إلى 12 مواطنًا يوميًا، وتم إنجاز

320 معاملة خلال دوام الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الوارد اليومي يتراوح بين 80 إلى 110 معاملات ومثله الصادر أيضًا .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمين عسير" يوجّه بسرعة إنجاز معاملات المواطنين.. و"بلدية محايل" تتفاعل
سبق

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، توجيهًا بسرعة خدمة المراجعين وعدم تأخير البت في طلباتهم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بالقطاع البلدي وتوجيهات ولاة الأمر.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ "سبق" إن البلدية نجحت في إنجاز كل المعاملات بما يتماشى مع الرؤية والتوجيهات خلال ثلاثة أيام فيما يخص العمل البلدي وخمسة أيام فيما يحتاج إلى الوقوف على الطبيعة واعتماد خلال يوم طلبات المواطنين.

وأوضح "حافظ" أنه بناءً على ذلك فقد نقص عدد المراجعين من 70 إلى 12 مواطنًا يوميًا، وتم إنجاز

320 معاملة خلال دوام الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الوارد اليومي يتراوح بين 80 إلى 110 معاملات ومثله الصادر أيضًا .

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:16 PM

"أمين عسير" يوجّه بسرعة إنجاز معاملات المواطنين.. و"بلدية محايل" تتفاعل

في إجراء يهدف إلى التماشي مع "رؤية 2030" وتوجّه القيادة

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محمد طيران - محايل عسير
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1,404

أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي، توجيهًا بسرعة خدمة المراجعين وعدم تأخير البت في طلباتهم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بالقطاع البلدي وتوجيهات ولاة الأمر.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ لـ "سبق" إن البلدية نجحت في إنجاز كل المعاملات بما يتماشى مع الرؤية والتوجيهات خلال ثلاثة أيام فيما يخص العمل البلدي وخمسة أيام فيما يحتاج إلى الوقوف على الطبيعة واعتماد خلال يوم طلبات المواطنين.

وأوضح "حافظ" أنه بناءً على ذلك فقد نقص عدد المراجعين من 70 إلى 12 مواطنًا يوميًا، وتم إنجاز

320 معاملة خلال دوام الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن الوارد اليومي يتراوح بين 80 إلى 110 معاملات ومثله الصادر أيضًا .

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