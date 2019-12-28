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"الليث" يوقف مسلسل خسائره .. وبنقاط الأهلي يصالح جماهيره

أوقف فريق الشباب الأول لكرة القدم مسلسل خسائره في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكسب ضيفه الأهلي بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشرة، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، وعطل الأهلي الذي يسعى للمنافسة على لقب الدوري حيث حل ثالثاً بـ23 نقطة.

المباراة:

بدأت المباراة هادئة مع أفضلية لفريق الأهلي ودفاع شبابي، وفي الدقيقة 8 مرر سلمان المؤشر كرة إلى حسين المقهوي واجه فاروق مصطفى سددها أبعدها الحارس.

تحصل الأهلي على خطأ في الدقيقة 17 نفذه لوكاس ليما ارتطمت في دفاع الشباب عادت أكملها المقهوي.

وعلى عكس مجريات اللعب نجح فريق الشباب في الدقيقة 27 من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من غوانكا إلى أسبيريا الذي توغل وواجه ياسر المسيليم وسددها على يساره هدفاً أولاً.

وعند الدقيقة 28 تحصل الأهلي على خطأ ضربه محمد آل فتيل برأسه مرت بجوار المرمى.

مع مطلع الشوط الثاني أشرك جروس مدرب الأهلي عمر السومة رغبة في زيادة الفعالية الهجومية.

ضغط فريق الأهلي في العشر دقائق الأولى وسط دفاع شبابي ولم تكن هناك هجمات خطرة.

وعند الدقيقة 60 كرة ضربها عمر السومة برأسه مرت بجوار المرمى.

استمر الضغط الأهلاوي وسط دفاع شبابي تكسرت عليه كل الهجمات التي لم تكن بالغة الخطورة.

الشباب الأهلي الدوري السعودي للمحترفين دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الليث" يوقف مسلسل خسائره .. وبنقاط الأهلي يصالح جماهيره
سبق

أوقف فريق الشباب الأول لكرة القدم مسلسل خسائره في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكسب ضيفه الأهلي بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشرة، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، وعطل الأهلي الذي يسعى للمنافسة على لقب الدوري حيث حل ثالثاً بـ23 نقطة.

المباراة:

بدأت المباراة هادئة مع أفضلية لفريق الأهلي ودفاع شبابي، وفي الدقيقة 8 مرر سلمان المؤشر كرة إلى حسين المقهوي واجه فاروق مصطفى سددها أبعدها الحارس.

تحصل الأهلي على خطأ في الدقيقة 17 نفذه لوكاس ليما ارتطمت في دفاع الشباب عادت أكملها المقهوي.

وعلى عكس مجريات اللعب نجح فريق الشباب في الدقيقة 27 من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من غوانكا إلى أسبيريا الذي توغل وواجه ياسر المسيليم وسددها على يساره هدفاً أولاً.

وعند الدقيقة 28 تحصل الأهلي على خطأ ضربه محمد آل فتيل برأسه مرت بجوار المرمى.

مع مطلع الشوط الثاني أشرك جروس مدرب الأهلي عمر السومة رغبة في زيادة الفعالية الهجومية.

ضغط فريق الأهلي في العشر دقائق الأولى وسط دفاع شبابي ولم تكن هناك هجمات خطرة.

وعند الدقيقة 60 كرة ضربها عمر السومة برأسه مرت بجوار المرمى.

استمر الضغط الأهلاوي وسط دفاع شبابي تكسرت عليه كل الهجمات التي لم تكن بالغة الخطورة.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
08:15 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
10:13 PM

"الليث" يوقف مسلسل خسائره .. وبنقاط الأهلي يصالح جماهيره

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
19
3,878

أوقف فريق الشباب الأول لكرة القدم مسلسل خسائره في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكسب ضيفه الأهلي بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشرة، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، وعطل الأهلي الذي يسعى للمنافسة على لقب الدوري حيث حل ثالثاً بـ23 نقطة.

المباراة:

بدأت المباراة هادئة مع أفضلية لفريق الأهلي ودفاع شبابي، وفي الدقيقة 8 مرر سلمان المؤشر كرة إلى حسين المقهوي واجه فاروق مصطفى سددها أبعدها الحارس.

تحصل الأهلي على خطأ في الدقيقة 17 نفذه لوكاس ليما ارتطمت في دفاع الشباب عادت أكملها المقهوي.

وعلى عكس مجريات اللعب نجح فريق الشباب في الدقيقة 27 من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من غوانكا إلى أسبيريا الذي توغل وواجه ياسر المسيليم وسددها على يساره هدفاً أولاً.

وعند الدقيقة 28 تحصل الأهلي على خطأ ضربه محمد آل فتيل برأسه مرت بجوار المرمى.

مع مطلع الشوط الثاني أشرك جروس مدرب الأهلي عمر السومة رغبة في زيادة الفعالية الهجومية.

ضغط فريق الأهلي في العشر دقائق الأولى وسط دفاع شبابي ولم تكن هناك هجمات خطرة.

وعند الدقيقة 60 كرة ضربها عمر السومة برأسه مرت بجوار المرمى.

استمر الضغط الأهلاوي وسط دفاع شبابي تكسرت عليه كل الهجمات التي لم تكن بالغة الخطورة.

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