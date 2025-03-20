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شاهد.. "الملوان" تخصص 2800 وجبة للأسر المستفيدة من "خيرات"

تزامنًا مع الاحترازات التي تنفذها الدولة بإغلاق المطاعم ومنع التجمعات

أطلقت مؤسسة الملوان الوقفية مبادرة مميزة وبالتعاون مع جمعية خيرات لحفظ النعمة في ظل هذا الوضع الجدي والخطير الذي يصيب العالم ومع الإجراءات الاحترازية التي تُنفّذها الدولة في إغلاق المطاعم ومنع التجمعات والمناسبات.

وتفصيلاً، في الوقت الذي شهدت جمعية خيرات انخفاض حفظ وتوزيع الوجبات بكميات تكفي الأسر المستفيدة، تسعى المبادرة إلى تخصيص 2800 وجبة خلال 14 يومًا وتوزيعها على ما يقارب 700 أسرة مسجلة ضمن قوائم الجمعية.

وقدمت جمعية خيرات عظيم امتنانها لمؤسسة الملوان الوقفية لحرصها على مواصلة الدعم والمساعدة للأسر المستفيدة الذي تميز بشكل ملحوظ ومشاركة تُضاف إلى رصيد المشاركات المتميزة، داعين الجميع إلى المساهمة والتبرع للجمعية حتى يستمر العطاء منها لمستفيديها.

جمعية خيرات

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شاهد.. "الملوان" تخصص 2800 وجبة للأسر المستفيدة من "خيرات"
سبق

أطلقت مؤسسة الملوان الوقفية مبادرة مميزة وبالتعاون مع جمعية خيرات لحفظ النعمة في ظل هذا الوضع الجدي والخطير الذي يصيب العالم ومع الإجراءات الاحترازية التي تُنفّذها الدولة في إغلاق المطاعم ومنع التجمعات والمناسبات.

وتفصيلاً، في الوقت الذي شهدت جمعية خيرات انخفاض حفظ وتوزيع الوجبات بكميات تكفي الأسر المستفيدة، تسعى المبادرة إلى تخصيص 2800 وجبة خلال 14 يومًا وتوزيعها على ما يقارب 700 أسرة مسجلة ضمن قوائم الجمعية.

وقدمت جمعية خيرات عظيم امتنانها لمؤسسة الملوان الوقفية لحرصها على مواصلة الدعم والمساعدة للأسر المستفيدة الذي تميز بشكل ملحوظ ومشاركة تُضاف إلى رصيد المشاركات المتميزة، داعين الجميع إلى المساهمة والتبرع للجمعية حتى يستمر العطاء منها لمستفيديها.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
01:33 AM

شاهد.. "الملوان" تخصص 2800 وجبة للأسر المستفيدة من "خيرات"

تزامنًا مع الاحترازات التي تنفذها الدولة بإغلاق المطاعم ومنع التجمعات

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أحمد البراهيم - الرياض
0
1,059

أطلقت مؤسسة الملوان الوقفية مبادرة مميزة وبالتعاون مع جمعية خيرات لحفظ النعمة في ظل هذا الوضع الجدي والخطير الذي يصيب العالم ومع الإجراءات الاحترازية التي تُنفّذها الدولة في إغلاق المطاعم ومنع التجمعات والمناسبات.

وتفصيلاً، في الوقت الذي شهدت جمعية خيرات انخفاض حفظ وتوزيع الوجبات بكميات تكفي الأسر المستفيدة، تسعى المبادرة إلى تخصيص 2800 وجبة خلال 14 يومًا وتوزيعها على ما يقارب 700 أسرة مسجلة ضمن قوائم الجمعية.

وقدمت جمعية خيرات عظيم امتنانها لمؤسسة الملوان الوقفية لحرصها على مواصلة الدعم والمساعدة للأسر المستفيدة الذي تميز بشكل ملحوظ ومشاركة تُضاف إلى رصيد المشاركات المتميزة، داعين الجميع إلى المساهمة والتبرع للجمعية حتى يستمر العطاء منها لمستفيديها.

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