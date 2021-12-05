شاهد انطلاق الدراسة في تعليم المجمعة.. انضباطية عالية وجولات ميدانية

تابعت الصيانة والنظافة ووسائل التدفئة.. والكتب وُزّعت في وقت مبكر

انطلقت الدراسة لطلاب وطالبات تعليم المجمعة للفصل الدراسي الثاني 1443ه‍، وشهدت انضباطية عالية في المدارس كافة وفق التقارير الميدانية، وسط استعدادات مكتملة، وتطبيق للإجراءات والاحترازات الصحية المبلَّغة من الصحة العامة "وقاية" حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وبدأت إدارة التعليم منذ وقت مبكر بمتابعة الصيانة والنظافة ووسائل التدفئة والسلامة، وترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني بنسبة 100 ‎ %‎إلى المدارس، بمتابعة من مدير تعليم المجمعة يوسف الملحم.

ورفع مدير التعليم بمحافظة المجمعة الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة -حفظها الله- على الدعم المستمر واللامحدود للتعليم، ولوزارة التعليم على الجهود التي تبذلها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أدام الله عزها- وفق رؤية 2030.

كما تابع نتائج الطلاب والطالبات، وهنأهم جميعًا بالنجاح، وعبّر عن شكره لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي على ما قدموه من عطاء كبير.

وشهد "تعليم المجمعة" في اليوم الأول للدراسة جولات ميدانية من الزيارات الإشرافية؛ للوقوف بشكل مباشر على سير الدراسة للطلبة، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الدعم الفني لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات.