حوادث الدهس تتجدد بطريق الملك خالد بالطائف والأهالي يترقبون الجسر

شهد حوادث عدة وأزهق أنفساً بريئة وتسبب في وقوع إصابات وعاهات

ما زالت أمانة الطائف تحاول إيجاد الحلول للحوادث المتكررة على طريق الملك خالد والتي تسببت في مصرع وإصابة ما يزيد عن سبعةٍ من الضحايا دهساً تحت عجلات المركبات على مدار ثمانية أشهر.

وتجددت حوادث الدهس ليلة البارحة عندما صُرعَ أحد الأشخاص دهسًا أثناء محاولته قطع المسار على طريق الملك خالد، وذلك بعد خروجه من أحد المحلات نحو مُخطط البيعة ، حيث لم يُكمل قطع المسار إلا وقد يجد نفسه تحت إطارات مركبة كانت تسير سرعة عالية.

من ناحيته، قال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف ، شادي بن عابد الثبيتي: باشرت فرق الإسعاف وفرقة تدخل سريع موقع الحادث وتبين أن المجني عليه قد فارق الحياة، وتم تسليم الموقع إلى الجهات الأمنية.

من جانبه، قال المتحدث الاعلامي باسم أمانة الطائف، اسماعيل ابراهيم: تم وضع جسر المشاه على الطريق أمام "جوري مول" ضمن الأولوية لدى الأمانة ، وسيتم تنفيذه قريبًا.

والتهمت المركبات على "طريق الملك خالد" الذي يتوسط حيي "السحيلي والبيعة"، العديد من الأنفُس، وتسببت في عاهات لدى آخرين، حتى بات الأمر يحتاج إلى تدخُل عاجل يكفل ضبط ذلك الطريق ومُعالجته من خلال إنشاء جسر للمشاه عليه ، أو وضع مطبات صناعية في أجزاء منه.

ويرجع وقوع حوادث الدهس المميتة على هذا الطريق إلى وجود المحلات التجارية على جانبي الطريق، إضافة إلى أحد أكبر المولات وهو "جوري مول" ، بالإضافة لمحلات التخفيضات.

وكانت "سبق" قد نشرت يوم 18 رمضان الماضي، بشأن حادثة مؤلمة مُماثلة في الموقع نفسه، عندما تعرضت أُم وابناها لحادث دهس، بعد محاولة قطعهما مسارين سريعين في طريق الملك خالد، حيث أُصيبت الأُم بإصابة خطيرة، وأصيب ابناها بإصابات متوسطة.

وتعرضت امرأتان وافدتان من جنسية إفريقية في السادس من شوال من العام الماضي، لإصابات خطيرة، تمثلت في كسور متفرقة على الطريق نفسه.

هذا وقد تعرضت مؤخرًا فتاة لحادث دهس على طريق الملك خالد، أمام "جوري مول" بالطائف، وأصيبت بإصابات خطيرة استدعت نقلها إلى مجمع الملك فيصل الطبي.

‎ويطالب الأهالي بإجراء دراسات سريعة بمعرفة الأمانة، والتعجيل بإنشاء جسر للمُشاة ليُساهم في الحد من حوادث الدهس.