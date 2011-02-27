النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حوادث الدهس تتجدد بطريق الملك خالد بالطائف والأهالي يترقبون الجسر

شهد حوادث عدة وأزهق أنفساً بريئة وتسبب في وقوع إصابات وعاهات

ما زالت أمانة الطائف تحاول إيجاد الحلول للحوادث المتكررة على طريق الملك خالد والتي تسببت في مصرع وإصابة ما يزيد عن سبعةٍ من الضحايا دهساً تحت عجلات المركبات على مدار ثمانية أشهر.

وتجددت حوادث الدهس ليلة البارحة عندما صُرعَ أحد الأشخاص دهسًا أثناء محاولته قطع المسار على طريق الملك خالد، وذلك بعد خروجه من أحد المحلات نحو مُخطط البيعة ، حيث لم يُكمل قطع المسار إلا وقد يجد نفسه تحت إطارات مركبة كانت تسير سرعة عالية.

من ناحيته، قال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف ، شادي بن عابد الثبيتي: باشرت فرق الإسعاف وفرقة تدخل سريع موقع الحادث وتبين أن المجني عليه قد فارق الحياة، وتم تسليم الموقع إلى الجهات الأمنية.

من جانبه، قال المتحدث الاعلامي باسم أمانة الطائف، اسماعيل ابراهيم: تم وضع جسر المشاه على الطريق أمام "جوري مول" ضمن الأولوية لدى الأمانة ، وسيتم تنفيذه قريبًا.

والتهمت المركبات على "طريق الملك خالد" الذي يتوسط حيي "السحيلي والبيعة"، العديد من الأنفُس، وتسببت في عاهات لدى آخرين، حتى بات الأمر يحتاج إلى تدخُل عاجل يكفل ضبط ذلك الطريق ومُعالجته من خلال إنشاء جسر للمشاه عليه ، أو وضع مطبات صناعية في أجزاء منه.

ويرجع وقوع حوادث الدهس المميتة على هذا الطريق إلى وجود المحلات التجارية على جانبي الطريق، إضافة إلى أحد أكبر المولات وهو "جوري مول" ، بالإضافة لمحلات التخفيضات.

وكانت "سبق" قد نشرت يوم 18 رمضان الماضي، بشأن حادثة مؤلمة مُماثلة في الموقع نفسه، عندما تعرضت أُم وابناها لحادث دهس، بعد محاولة قطعهما مسارين سريعين في طريق الملك خالد، حيث أُصيبت الأُم بإصابة خطيرة، وأصيب ابناها بإصابات متوسطة.

وتعرضت امرأتان وافدتان من جنسية إفريقية في السادس من شوال من العام الماضي، لإصابات خطيرة، تمثلت في كسور متفرقة على الطريق نفسه.

هذا وقد تعرضت مؤخرًا فتاة لحادث دهس على طريق الملك خالد، أمام "جوري مول" بالطائف، وأصيبت بإصابات خطيرة استدعت نقلها إلى مجمع الملك فيصل الطبي.

‎ويطالب الأهالي بإجراء دراسات سريعة بمعرفة الأمانة، والتعجيل بإنشاء جسر للمُشاة ليُساهم في الحد من حوادث الدهس.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
حوادث الدهس تتجدد بطريق الملك خالد بالطائف والأهالي يترقبون الجسر
سبق

ما زالت أمانة الطائف تحاول إيجاد الحلول للحوادث المتكررة على طريق الملك خالد والتي تسببت في مصرع وإصابة ما يزيد عن سبعةٍ من الضحايا دهساً تحت عجلات المركبات على مدار ثمانية أشهر.

وتجددت حوادث الدهس ليلة البارحة عندما صُرعَ أحد الأشخاص دهسًا أثناء محاولته قطع المسار على طريق الملك خالد، وذلك بعد خروجه من أحد المحلات نحو مُخطط البيعة ، حيث لم يُكمل قطع المسار إلا وقد يجد نفسه تحت إطارات مركبة كانت تسير سرعة عالية.

من ناحيته، قال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف ، شادي بن عابد الثبيتي: باشرت فرق الإسعاف وفرقة تدخل سريع موقع الحادث وتبين أن المجني عليه قد فارق الحياة، وتم تسليم الموقع إلى الجهات الأمنية.

من جانبه، قال المتحدث الاعلامي باسم أمانة الطائف، اسماعيل ابراهيم: تم وضع جسر المشاه على الطريق أمام "جوري مول" ضمن الأولوية لدى الأمانة ، وسيتم تنفيذه قريبًا.

والتهمت المركبات على "طريق الملك خالد" الذي يتوسط حيي "السحيلي والبيعة"، العديد من الأنفُس، وتسببت في عاهات لدى آخرين، حتى بات الأمر يحتاج إلى تدخُل عاجل يكفل ضبط ذلك الطريق ومُعالجته من خلال إنشاء جسر للمشاه عليه ، أو وضع مطبات صناعية في أجزاء منه.

ويرجع وقوع حوادث الدهس المميتة على هذا الطريق إلى وجود المحلات التجارية على جانبي الطريق، إضافة إلى أحد أكبر المولات وهو "جوري مول" ، بالإضافة لمحلات التخفيضات.

وكانت "سبق" قد نشرت يوم 18 رمضان الماضي، بشأن حادثة مؤلمة مُماثلة في الموقع نفسه، عندما تعرضت أُم وابناها لحادث دهس، بعد محاولة قطعهما مسارين سريعين في طريق الملك خالد، حيث أُصيبت الأُم بإصابة خطيرة، وأصيب ابناها بإصابات متوسطة.

وتعرضت امرأتان وافدتان من جنسية إفريقية في السادس من شوال من العام الماضي، لإصابات خطيرة، تمثلت في كسور متفرقة على الطريق نفسه.

هذا وقد تعرضت مؤخرًا فتاة لحادث دهس على طريق الملك خالد، أمام "جوري مول" بالطائف، وأصيبت بإصابات خطيرة استدعت نقلها إلى مجمع الملك فيصل الطبي.

‎ويطالب الأهالي بإجراء دراسات سريعة بمعرفة الأمانة، والتعجيل بإنشاء جسر للمُشاة ليُساهم في الحد من حوادث الدهس.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
02:32 PM

حوادث الدهس تتجدد بطريق الملك خالد بالطائف والأهالي يترقبون الجسر

شهد حوادث عدة وأزهق أنفساً بريئة وتسبب في وقوع إصابات وعاهات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
6
7,868

ما زالت أمانة الطائف تحاول إيجاد الحلول للحوادث المتكررة على طريق الملك خالد والتي تسببت في مصرع وإصابة ما يزيد عن سبعةٍ من الضحايا دهساً تحت عجلات المركبات على مدار ثمانية أشهر.

وتجددت حوادث الدهس ليلة البارحة عندما صُرعَ أحد الأشخاص دهسًا أثناء محاولته قطع المسار على طريق الملك خالد، وذلك بعد خروجه من أحد المحلات نحو مُخطط البيعة ، حيث لم يُكمل قطع المسار إلا وقد يجد نفسه تحت إطارات مركبة كانت تسير سرعة عالية.

من ناحيته، قال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف ، شادي بن عابد الثبيتي: باشرت فرق الإسعاف وفرقة تدخل سريع موقع الحادث وتبين أن المجني عليه قد فارق الحياة، وتم تسليم الموقع إلى الجهات الأمنية.

من جانبه، قال المتحدث الاعلامي باسم أمانة الطائف، اسماعيل ابراهيم: تم وضع جسر المشاه على الطريق أمام "جوري مول" ضمن الأولوية لدى الأمانة ، وسيتم تنفيذه قريبًا.

والتهمت المركبات على "طريق الملك خالد" الذي يتوسط حيي "السحيلي والبيعة"، العديد من الأنفُس، وتسببت في عاهات لدى آخرين، حتى بات الأمر يحتاج إلى تدخُل عاجل يكفل ضبط ذلك الطريق ومُعالجته من خلال إنشاء جسر للمشاه عليه ، أو وضع مطبات صناعية في أجزاء منه.

ويرجع وقوع حوادث الدهس المميتة على هذا الطريق إلى وجود المحلات التجارية على جانبي الطريق، إضافة إلى أحد أكبر المولات وهو "جوري مول" ، بالإضافة لمحلات التخفيضات.

وكانت "سبق" قد نشرت يوم 18 رمضان الماضي، بشأن حادثة مؤلمة مُماثلة في الموقع نفسه، عندما تعرضت أُم وابناها لحادث دهس، بعد محاولة قطعهما مسارين سريعين في طريق الملك خالد، حيث أُصيبت الأُم بإصابة خطيرة، وأصيب ابناها بإصابات متوسطة.

وتعرضت امرأتان وافدتان من جنسية إفريقية في السادس من شوال من العام الماضي، لإصابات خطيرة، تمثلت في كسور متفرقة على الطريق نفسه.

هذا وقد تعرضت مؤخرًا فتاة لحادث دهس على طريق الملك خالد، أمام "جوري مول" بالطائف، وأصيبت بإصابات خطيرة استدعت نقلها إلى مجمع الملك فيصل الطبي.

‎ويطالب الأهالي بإجراء دراسات سريعة بمعرفة الأمانة، والتعجيل بإنشاء جسر للمُشاة ليُساهم في الحد من حوادث الدهس.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,613
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,480
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,047
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,665

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة