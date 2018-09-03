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تهيئة 402 متدربة مستجدة بتقنية جدة للبنات

خلال يومي 22-23 من ذي الحجة 1439هـ

استقبلت الكلية التقنية للبنات بجدة 402 متدربة مستجدة التحقن للتدرب في مختلف تخصصات الكلية: التصميم وإنتاج ملابس - التجميل-الوسائط المتعددة - الإدارة المكتبية بجدة، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 22-23 من ذي الحجة 1439هـ.

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة، د.ندى زرنوقي، أنه تم إلحاق المتدربات المستجدات ببرنامج اليوم التقني لتهيئة المتدربات على مدار يومين، بتنظيم وحدة التوجيه والإرشاد بوكالة خدمات المتدربات، وبالتعاون مع الأقسام.

تضمن البرنامج كلمة عميدة الكلية التقنية التي رحبت بها بالمتدربات، وأكدت أهمية استفادة المتدربة من جميع الإمكانيات المتاحة بالكلية للمتدربة من معامل حاسب آلي أو معامل تخصصية أو مرافق مجهزة وأنشطة وفعاليات، مما يزيد من مهاراتها وقدراتها على الصعيد التخصصي أو المهاري، وتم عرض لوائح وأنظمة الكلية للمتدربات، والتعريف بالتخصصات والبرامج المتاحة، وشرح أنظمة القبول والتسجيل، والتعريف بخدمات المتدربات والوحدات المساندة.

كما تم خلال البرنامج عرض فيديو تحفيزي للمتدربات، واستضافة بعض الخريجات لعرض تجاربهن في التدريب وآلية الحصول على وظيفة، وتعريف المتدربات بحقوقهن وواجباتهن من خلال شرح قواعد السلوك والمواظبة بالوحدات التدريبية وجائزة المؤسسة للمتدربة المتميزة.

وتم أيضاً تنفيذ دورات تحفيزية للمستجدات ودورات نظام رايات ودروب، وإجراء لقاء مفتوح مع العميدة ووكيلة خدمات المتدربات، ووكيلة هيئة التدريب، ومنسقات خدمات المتدربات، ورئيسات الأقسام، وتعريف المتدربات بمباني الكلية ومرافقها من خلال جولات تعريفية للمباني والأقسام.

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تهيئة 402 متدربة مستجدة بتقنية جدة للبنات
سبق

استقبلت الكلية التقنية للبنات بجدة 402 متدربة مستجدة التحقن للتدرب في مختلف تخصصات الكلية: التصميم وإنتاج ملابس - التجميل-الوسائط المتعددة - الإدارة المكتبية بجدة، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 22-23 من ذي الحجة 1439هـ.

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة، د.ندى زرنوقي، أنه تم إلحاق المتدربات المستجدات ببرنامج اليوم التقني لتهيئة المتدربات على مدار يومين، بتنظيم وحدة التوجيه والإرشاد بوكالة خدمات المتدربات، وبالتعاون مع الأقسام.

تضمن البرنامج كلمة عميدة الكلية التقنية التي رحبت بها بالمتدربات، وأكدت أهمية استفادة المتدربة من جميع الإمكانيات المتاحة بالكلية للمتدربة من معامل حاسب آلي أو معامل تخصصية أو مرافق مجهزة وأنشطة وفعاليات، مما يزيد من مهاراتها وقدراتها على الصعيد التخصصي أو المهاري، وتم عرض لوائح وأنظمة الكلية للمتدربات، والتعريف بالتخصصات والبرامج المتاحة، وشرح أنظمة القبول والتسجيل، والتعريف بخدمات المتدربات والوحدات المساندة.

كما تم خلال البرنامج عرض فيديو تحفيزي للمتدربات، واستضافة بعض الخريجات لعرض تجاربهن في التدريب وآلية الحصول على وظيفة، وتعريف المتدربات بحقوقهن وواجباتهن من خلال شرح قواعد السلوك والمواظبة بالوحدات التدريبية وجائزة المؤسسة للمتدربة المتميزة.

وتم أيضاً تنفيذ دورات تحفيزية للمستجدات ودورات نظام رايات ودروب، وإجراء لقاء مفتوح مع العميدة ووكيلة خدمات المتدربات، ووكيلة هيئة التدريب، ومنسقات خدمات المتدربات، ورئيسات الأقسام، وتعريف المتدربات بمباني الكلية ومرافقها من خلال جولات تعريفية للمباني والأقسام.

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
08:39 PM

تهيئة 402 متدربة مستجدة بتقنية جدة للبنات

خلال يومي 22-23 من ذي الحجة 1439هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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استقبلت الكلية التقنية للبنات بجدة 402 متدربة مستجدة التحقن للتدرب في مختلف تخصصات الكلية: التصميم وإنتاج ملابس - التجميل-الوسائط المتعددة - الإدارة المكتبية بجدة، وذلك خلال يومي الأحد والاثنين 22-23 من ذي الحجة 1439هـ.

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة، د.ندى زرنوقي، أنه تم إلحاق المتدربات المستجدات ببرنامج اليوم التقني لتهيئة المتدربات على مدار يومين، بتنظيم وحدة التوجيه والإرشاد بوكالة خدمات المتدربات، وبالتعاون مع الأقسام.

تضمن البرنامج كلمة عميدة الكلية التقنية التي رحبت بها بالمتدربات، وأكدت أهمية استفادة المتدربة من جميع الإمكانيات المتاحة بالكلية للمتدربة من معامل حاسب آلي أو معامل تخصصية أو مرافق مجهزة وأنشطة وفعاليات، مما يزيد من مهاراتها وقدراتها على الصعيد التخصصي أو المهاري، وتم عرض لوائح وأنظمة الكلية للمتدربات، والتعريف بالتخصصات والبرامج المتاحة، وشرح أنظمة القبول والتسجيل، والتعريف بخدمات المتدربات والوحدات المساندة.

كما تم خلال البرنامج عرض فيديو تحفيزي للمتدربات، واستضافة بعض الخريجات لعرض تجاربهن في التدريب وآلية الحصول على وظيفة، وتعريف المتدربات بحقوقهن وواجباتهن من خلال شرح قواعد السلوك والمواظبة بالوحدات التدريبية وجائزة المؤسسة للمتدربة المتميزة.

وتم أيضاً تنفيذ دورات تحفيزية للمستجدات ودورات نظام رايات ودروب، وإجراء لقاء مفتوح مع العميدة ووكيلة خدمات المتدربات، ووكيلة هيئة التدريب، ومنسقات خدمات المتدربات، ورئيسات الأقسام، وتعريف المتدربات بمباني الكلية ومرافقها من خلال جولات تعريفية للمباني والأقسام.

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