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"الصحة" : تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 18811

مدير "صحة جدة" يقف على سير العمل بمراكز الضيافة الجديدة

التقى الطواقم الطبية والفنية للتأكد من الاشتراطات الصحية

تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي أمس عدداً من مراكز الضيافة الصحية الجديدة المخصصة لضيوف وزارة الصحة المتأثرين بجائحة كورونا المستجد بالمحافظة يرافقه عدد من القيادات الصحية.

وتأتي هذه الزيارة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية؛ للوقوف على سير العمل بهذه المراكز الجديدة، والتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية وآلية تطبيقها.

وخلال الزيارة التقى الدكتور السيالي الطواقم الطبية والفنية والإدارية، وهنأهم بالشهر الفضيل، ونوّه بجهودهم وما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف وزارة الصحة، مثمناً هذه الجهود المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية لضيوف هذه المراكز الصحية القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم، وتذليل كل العقبات من أجل سلامتهم وراحتهم.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "صحة جدة" يقف على سير العمل بمراكز الضيافة الجديدة
سبق

تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي أمس عدداً من مراكز الضيافة الصحية الجديدة المخصصة لضيوف وزارة الصحة المتأثرين بجائحة كورونا المستجد بالمحافظة يرافقه عدد من القيادات الصحية.

وتأتي هذه الزيارة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية؛ للوقوف على سير العمل بهذه المراكز الجديدة، والتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية وآلية تطبيقها.

وخلال الزيارة التقى الدكتور السيالي الطواقم الطبية والفنية والإدارية، وهنأهم بالشهر الفضيل، ونوّه بجهودهم وما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف وزارة الصحة، مثمناً هذه الجهود المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية لضيوف هذه المراكز الصحية القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم، وتذليل كل العقبات من أجل سلامتهم وراحتهم.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
02:35 PM

مدير "صحة جدة" يقف على سير العمل بمراكز الضيافة الجديدة

التقى الطواقم الطبية والفنية للتأكد من الاشتراطات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تفقد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي أمس عدداً من مراكز الضيافة الصحية الجديدة المخصصة لضيوف وزارة الصحة المتأثرين بجائحة كورونا المستجد بالمحافظة يرافقه عدد من القيادات الصحية.

وتأتي هذه الزيارة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية؛ للوقوف على سير العمل بهذه المراكز الجديدة، والتأكد من الاشتراطات الصحية والوقائية وآلية تطبيقها.

وخلال الزيارة التقى الدكتور السيالي الطواقم الطبية والفنية والإدارية، وهنأهم بالشهر الفضيل، ونوّه بجهودهم وما يقومون به من خدمات تجاه ضيوف وزارة الصحة، مثمناً هذه الجهود المتواصلة لتقديم الرعاية الطبية لضيوف هذه المراكز الصحية القادمين من خارج المملكة للاطمئنان على سلامتهم ومتابعتهم، وتذليل كل العقبات من أجل سلامتهم وراحتهم.

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