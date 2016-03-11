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لجنة السلامة المرورية بالشرقية تعقد ورشة عمل عن أخلاقيات القيادة

للجهات العسكرية والصحية بحفر الباطن

عقدت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، ورشة عمل لمنسوبي القطاعات العسكرية والصحيّة في حفر الباطن، تضمنت محاضرتين حول "أخلاقيات القيادة" و"كيف تكون محاضرًا ناجحًا؟".

جاء ذلك بحضور مدير مرور حفر الباطن العقيد ظافر الشهري.

وعرفت الورشة دور لجنة السلامة المرورية من خلال التوعية والتثقيف لقائدي المركبات لحماية الأرواح والإقلال من مخاطر الحوادث المروية المتكررة؛ قدّمها مدير التوعية والتعليم مسفر القحطاني.

وقدّم المحاضر خميس الزهراني، بشأن "أخلاقيات القيادة"، شرحًا للسلوكيات الإيجابيّة والخاطئة، وماذا يجب على السائق أن يتقيّد به، وأن يتمتع بالضبط والصبر والتسامح.

وقدم المحاضرة الثانية تحت عنوان "كيف تكون محاضرًا ناجحًا؟"، صالح الغامدي عن "معرفة كيفية تمكّن الخطيب من الإلقاء، واختيار الكلمات، واستخدام المسح البصري، وطبقات الصوت، والحركة على المنصّة، والحرص على إيصال الفكرة وتسلسلها، واختيار النقاط المهمّة في المقدّمة، والختام بخاتمة جميلة، والصدق والبساطة في الطرح والمصداقيّة حين مخاطبة الجمهور".

حضر ورشة العمل العديد من القطاعات العسكرية مثل: "الدوريات، المرور، الدفاع المدني، الهلال الأحمر".

ووجه أمين عام اللجنة عبدالله الراجحي، بأن تصل اللجنة إلى كل محافظة في المنطقة الشرقية، وتحرص على أن تكون السلامة المرورية الهاجس لدى الجميع لحماية الأرواح.

وفي ختام الورشة جرى تكريم مرور حفر الباطن، ومسؤول قسم السلامة بالمرور الرقيب علي الرويلي، وشكرهم على جهودهم المتواصلة في رفع الوعي في المجتمع بحفر الباطن، وتكريم جمعية رعاية الأيتام "تراؤف" لاستضافتها ورشة العمل.

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لجنة السلامة المرورية بالشرقية تعقد ورشة عمل عن أخلاقيات القيادة
سبق

عقدت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، ورشة عمل لمنسوبي القطاعات العسكرية والصحيّة في حفر الباطن، تضمنت محاضرتين حول "أخلاقيات القيادة" و"كيف تكون محاضرًا ناجحًا؟".

جاء ذلك بحضور مدير مرور حفر الباطن العقيد ظافر الشهري.

وعرفت الورشة دور لجنة السلامة المرورية من خلال التوعية والتثقيف لقائدي المركبات لحماية الأرواح والإقلال من مخاطر الحوادث المروية المتكررة؛ قدّمها مدير التوعية والتعليم مسفر القحطاني.

وقدّم المحاضر خميس الزهراني، بشأن "أخلاقيات القيادة"، شرحًا للسلوكيات الإيجابيّة والخاطئة، وماذا يجب على السائق أن يتقيّد به، وأن يتمتع بالضبط والصبر والتسامح.

وقدم المحاضرة الثانية تحت عنوان "كيف تكون محاضرًا ناجحًا؟"، صالح الغامدي عن "معرفة كيفية تمكّن الخطيب من الإلقاء، واختيار الكلمات، واستخدام المسح البصري، وطبقات الصوت، والحركة على المنصّة، والحرص على إيصال الفكرة وتسلسلها، واختيار النقاط المهمّة في المقدّمة، والختام بخاتمة جميلة، والصدق والبساطة في الطرح والمصداقيّة حين مخاطبة الجمهور".

حضر ورشة العمل العديد من القطاعات العسكرية مثل: "الدوريات، المرور، الدفاع المدني، الهلال الأحمر".

ووجه أمين عام اللجنة عبدالله الراجحي، بأن تصل اللجنة إلى كل محافظة في المنطقة الشرقية، وتحرص على أن تكون السلامة المرورية الهاجس لدى الجميع لحماية الأرواح.

وفي ختام الورشة جرى تكريم مرور حفر الباطن، ومسؤول قسم السلامة بالمرور الرقيب علي الرويلي، وشكرهم على جهودهم المتواصلة في رفع الوعي في المجتمع بحفر الباطن، وتكريم جمعية رعاية الأيتام "تراؤف" لاستضافتها ورشة العمل.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
05:47 PM

لجنة السلامة المرورية بالشرقية تعقد ورشة عمل عن أخلاقيات القيادة

للجهات العسكرية والصحية بحفر الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، ورشة عمل لمنسوبي القطاعات العسكرية والصحيّة في حفر الباطن، تضمنت محاضرتين حول "أخلاقيات القيادة" و"كيف تكون محاضرًا ناجحًا؟".

جاء ذلك بحضور مدير مرور حفر الباطن العقيد ظافر الشهري.

وعرفت الورشة دور لجنة السلامة المرورية من خلال التوعية والتثقيف لقائدي المركبات لحماية الأرواح والإقلال من مخاطر الحوادث المروية المتكررة؛ قدّمها مدير التوعية والتعليم مسفر القحطاني.

وقدّم المحاضر خميس الزهراني، بشأن "أخلاقيات القيادة"، شرحًا للسلوكيات الإيجابيّة والخاطئة، وماذا يجب على السائق أن يتقيّد به، وأن يتمتع بالضبط والصبر والتسامح.

وقدم المحاضرة الثانية تحت عنوان "كيف تكون محاضرًا ناجحًا؟"، صالح الغامدي عن "معرفة كيفية تمكّن الخطيب من الإلقاء، واختيار الكلمات، واستخدام المسح البصري، وطبقات الصوت، والحركة على المنصّة، والحرص على إيصال الفكرة وتسلسلها، واختيار النقاط المهمّة في المقدّمة، والختام بخاتمة جميلة، والصدق والبساطة في الطرح والمصداقيّة حين مخاطبة الجمهور".

حضر ورشة العمل العديد من القطاعات العسكرية مثل: "الدوريات، المرور، الدفاع المدني، الهلال الأحمر".

ووجه أمين عام اللجنة عبدالله الراجحي، بأن تصل اللجنة إلى كل محافظة في المنطقة الشرقية، وتحرص على أن تكون السلامة المرورية الهاجس لدى الجميع لحماية الأرواح.

وفي ختام الورشة جرى تكريم مرور حفر الباطن، ومسؤول قسم السلامة بالمرور الرقيب علي الرويلي، وشكرهم على جهودهم المتواصلة في رفع الوعي في المجتمع بحفر الباطن، وتكريم جمعية رعاية الأيتام "تراؤف" لاستضافتها ورشة العمل.

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