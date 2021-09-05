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"تنمية بديع الأفلاج" تواصل حملتها التوعوية "جمّلها لا تشوّهها"‏

للاهتمام بالمظهر العام وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية البيئة

تواصل لجنة تنمية البديع في محافظة الأفلاج حملتها التوعوية "جمّلها لا تشوّهها " التي تهدف إلى الاهتمام بالجانب الحضري والتوعية في البُعد عن التشوّه البصري داخل البديع.

ولقيت المبادرة تفاعلاً مجتمعياً انضم خلالها عديد من المتطوعين والمتطوعات للمشاركة في الحملة والعمل على إزالة التشوّه البصري على الجدران، كما نظّم شعراء قصائد شعرية إشادة وثناء بالمبادرة التوعوية التي تعزّز قيمة الانتماء للوطن بالمحافظة على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري، فيما بثّ أكاديميون ومتخصصون في الجانب الأسري ومعلمون، رسائل توعوية حثّوا خلالها المجتمع على ضرورة الاهتمام بالمظهر العام وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية البيئة والمرافق العامة.

وتنوّعت مناشط المبادرة التي استمرت على مدار 7 أيام متتالية بوضع إعلانات في الشوارع والميادين، ونشر تقارير ميدانية ومقاطع موشن جرافيك توعوي حول المحافظة على نظافة البيئة وخلوها من التشوّهات.

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"تنمية بديع الأفلاج" تواصل حملتها التوعوية "جمّلها لا تشوّهها"‏
سبق

تواصل لجنة تنمية البديع في محافظة الأفلاج حملتها التوعوية "جمّلها لا تشوّهها " التي تهدف إلى الاهتمام بالجانب الحضري والتوعية في البُعد عن التشوّه البصري داخل البديع.

ولقيت المبادرة تفاعلاً مجتمعياً انضم خلالها عديد من المتطوعين والمتطوعات للمشاركة في الحملة والعمل على إزالة التشوّه البصري على الجدران، كما نظّم شعراء قصائد شعرية إشادة وثناء بالمبادرة التوعوية التي تعزّز قيمة الانتماء للوطن بالمحافظة على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري، فيما بثّ أكاديميون ومتخصصون في الجانب الأسري ومعلمون، رسائل توعوية حثّوا خلالها المجتمع على ضرورة الاهتمام بالمظهر العام وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية البيئة والمرافق العامة.

وتنوّعت مناشط المبادرة التي استمرت على مدار 7 أيام متتالية بوضع إعلانات في الشوارع والميادين، ونشر تقارير ميدانية ومقاطع موشن جرافيك توعوي حول المحافظة على نظافة البيئة وخلوها من التشوّهات.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
11:50 AM

"تنمية بديع الأفلاج" تواصل حملتها التوعوية "جمّلها لا تشوّهها"‏

للاهتمام بالمظهر العام وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية البيئة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تواصل لجنة تنمية البديع في محافظة الأفلاج حملتها التوعوية "جمّلها لا تشوّهها " التي تهدف إلى الاهتمام بالجانب الحضري والتوعية في البُعد عن التشوّه البصري داخل البديع.

ولقيت المبادرة تفاعلاً مجتمعياً انضم خلالها عديد من المتطوعين والمتطوعات للمشاركة في الحملة والعمل على إزالة التشوّه البصري على الجدران، كما نظّم شعراء قصائد شعرية إشادة وثناء بالمبادرة التوعوية التي تعزّز قيمة الانتماء للوطن بالمحافظة على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري، فيما بثّ أكاديميون ومتخصصون في الجانب الأسري ومعلمون، رسائل توعوية حثّوا خلالها المجتمع على ضرورة الاهتمام بالمظهر العام وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية البيئة والمرافق العامة.

وتنوّعت مناشط المبادرة التي استمرت على مدار 7 أيام متتالية بوضع إعلانات في الشوارع والميادين، ونشر تقارير ميدانية ومقاطع موشن جرافيك توعوي حول المحافظة على نظافة البيئة وخلوها من التشوّهات.

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