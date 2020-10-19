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استقرار عام.. المسند يكشف ملامح طقس الأيام المقبلة

سيبقى الغبار يعاود بين الحين والآخر حتى منتصف الصيف

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن استقراراً جوياً عاماً، قد يستمر لبضعة أيام.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بوجه عام الهدنة مع #الغبار ـولله الحمدـ امتدت معظم أيام #الصيف وما زالت، ومتوقع أن يعود مجدداً مع أول حالة مطرية في هذا #الموسم، (والتي لم تتخلق بعد).

وتابع: سيبقى الغبار يعاود بين الحين والآخر حتى منتصف الصيف المقبل، والله أعلم.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استقرار عام.. المسند يكشف ملامح طقس الأيام المقبلة
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن استقراراً جوياً عاماً، قد يستمر لبضعة أيام.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بوجه عام الهدنة مع #الغبار ـولله الحمدـ امتدت معظم أيام #الصيف وما زالت، ومتوقع أن يعود مجدداً مع أول حالة مطرية في هذا #الموسم، (والتي لم تتخلق بعد).

وتابع: سيبقى الغبار يعاود بين الحين والآخر حتى منتصف الصيف المقبل، والله أعلم.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
11:30 AM

استقرار عام.. المسند يكشف ملامح طقس الأيام المقبلة

سيبقى الغبار يعاود بين الحين والآخر حتى منتصف الصيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن استقراراً جوياً عاماً، قد يستمر لبضعة أيام.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بوجه عام الهدنة مع #الغبار ـولله الحمدـ امتدت معظم أيام #الصيف وما زالت، ومتوقع أن يعود مجدداً مع أول حالة مطرية في هذا #الموسم، (والتي لم تتخلق بعد).

وتابع: سيبقى الغبار يعاود بين الحين والآخر حتى منتصف الصيف المقبل، والله أعلم.

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