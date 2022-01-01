بالصور.. عام 2021 شهد عشرات الأحداث والفعاليات في المملكة

من رالي داكار إلى جدة سوبر دوم، ومن مبادرة السعودية الخضراء إلى إطلاق مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، شهدت السعودية عشرات الأحداث والفاعليات في عام 2021 الحافل، وهذا استعراض سريع لأبرز هذه الأحداث: يناير 3 يناير استضافة رالي داكار 2021 في الفترة ما بين 3 إلى 15 يناير 2021. 5 يناير انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2021) في العلا. 10 يناير سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يطلق مشروع ذا لاين في نيوم شمال غرب السعودية. فبراير 3 فبراير إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. 16 فبراير إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. مارس 27 مارس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعلن عن مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر. 28 مارس إطلاق برنامج صنع في السعودية. أبريل 8 أبريل افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية، برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود. 28 أبريل مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد محمد بن سلمان قام بها الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور خمس سنوات على إنطلاق الرؤية. مايو 4 مايو دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يونيو 8 يونيو تدشين جدة سوبر دوم في مدينة جدة، وهي أكبر قبة بلا أعمدة في العالم. 9 يونيو إطلاق دار النشر السعودية. 15 يونيو دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يوليو 24 يوليو تسجيل منطقة حمى الثقافية كسادس موقع تراث عالمي في السعودية. أغسطس 4 أغسطس إدراج شركة التنمية الغذائية على سوق الأسهم السعودي. سبتمبر 15 سبتمبر إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030. 15 سبتمبر إدراج محمية جزر فرسان ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) التابع لليونسكو، لتكون بذلك أول موقع سعودي يُدرج في البرنامج. أكتوبر 16 أكتوبر أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع THE RIG السياحي في منطقة الخليج العربي. 20 أكتوبر إفتتاح موسم الرياض، أكبر مهرجان ترفيهي في المملكة. 30 أكتوبر خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام قمة قادة دول مجموعة العشرين في روما، والذي أعلن فيه دعم المملكة للجهود الرامية إلى إمداد العالم بالطاقة النظيفة، ودعم استقرار وتوازن أسواق الطاقة. نوفمبر 14 نوفمبر أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية أول مدينة غير ربحية في العالم. 16 نوفمبر أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" التي تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم. 30 نوفمبر إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر. 30 نوفمبر إنشاء الهيئة السعودية للبحر الأحمر. ديسمبر 14 ديسمبر أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، عن تسجيل الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، بموجب اقتراح تقدمت به السعودية وبالتعاون مع 15 دولة عربية. 20 ديسمبر أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) اختيار "الدرعية" العاصمة العربية للثقافة للعام 2030، لتصبح ثاني مدينة سعودية يتم اختيارها بعد الرياض في عام 2000م.

بالصور.. عام 2021 شهد عشرات الأحداث والفعاليات في المملكة أيمن حسن سبق 2022-01-01 من رالي داكار إلى جدة سوبر دوم، ومن مبادرة السعودية الخضراء إلى إطلاق مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، شهدت السعودية عشرات الأحداث والفاعليات في عام 2021 الحافل، وهذا استعراض سريع لأبرز هذه الأحداث:



يناير

3 يناير استضافة رالي داكار 2021 في الفترة ما بين 3 إلى 15 يناير 2021.

5 يناير انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2021) في العلا.

10 يناير سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يطلق مشروع ذا لاين في نيوم شمال غرب السعودية.



فبراير

3 فبراير إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

16 فبراير إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



مارس

27 مارس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعلن عن مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.

28 مارس إطلاق برنامج صنع في السعودية.



أبريل

8 أبريل افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية، برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

28 أبريل مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد محمد بن سلمان قام بها الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور خمس سنوات على إنطلاق الرؤية.



مايو

4 مايو دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.



يونيو

8 يونيو تدشين جدة سوبر دوم في مدينة جدة، وهي أكبر قبة بلا أعمدة في العالم.

9 يونيو إطلاق دار النشر السعودية.

15 يونيو دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



يوليو

24 يوليو تسجيل منطقة حمى الثقافية كسادس موقع تراث عالمي في السعودية.



أغسطس

4 أغسطس إدراج شركة التنمية الغذائية على سوق الأسهم السعودي.



سبتمبر

15 سبتمبر إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

15 سبتمبر إدراج محمية جزر فرسان ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) التابع لليونسكو، لتكون بذلك أول موقع سعودي يُدرج في البرنامج.



أكتوبر

16 أكتوبر أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع THE RIG السياحي في منطقة الخليج العربي.

20 أكتوبر إفتتاح موسم الرياض، أكبر مهرجان ترفيهي في المملكة.

30 أكتوبر خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام قمة قادة دول مجموعة العشرين في روما، والذي أعلن فيه دعم المملكة للجهود الرامية إلى إمداد العالم بالطاقة النظيفة، ودعم استقرار وتوازن أسواق الطاقة.



نوفمبر

14 نوفمبر أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية أول مدينة غير ربحية في العالم.

16 نوفمبر أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" التي تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

30 نوفمبر إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

30 نوفمبر إنشاء الهيئة السعودية للبحر الأحمر.



ديسمبر

14 ديسمبر أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، عن تسجيل الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، بموجب اقتراح تقدمت به السعودية وبالتعاون مع 15 دولة عربية.

20 ديسمبر أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) اختيار "الدرعية" العاصمة العربية للثقافة للعام 2030، لتصبح ثاني مدينة سعودية يتم اختيارها بعد الرياض في عام 2000م.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 10:37 AM

اخر تعديل 01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 02:58 PM

بالصور.. عام 2021 شهد عشرات الأحداث والفعاليات في المملكة من رالي داكار والسعودية الخضراء إلى مدينة "أوكساجون"





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من رالي داكار إلى جدة سوبر دوم، ومن مبادرة السعودية الخضراء إلى إطلاق مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، شهدت السعودية عشرات الأحداث والفاعليات في عام 2021 الحافل، وهذا استعراض سريع لأبرز هذه الأحداث:



يناير

3 يناير استضافة رالي داكار 2021 في الفترة ما بين 3 إلى 15 يناير 2021.

5 يناير انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2021) في العلا.

10 يناير سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يطلق مشروع ذا لاين في نيوم شمال غرب السعودية.



فبراير

3 فبراير إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

16 فبراير إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.



مارس

27 مارس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعلن عن مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.

28 مارس إطلاق برنامج صنع في السعودية.



أبريل

8 أبريل افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية، برعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

28 أبريل مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد محمد بن سلمان قام بها الإعلامي عبد الله المديفر بمناسبة مرور خمس سنوات على إنطلاق الرؤية.



مايو

4 مايو دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.



يونيو

8 يونيو تدشين جدة سوبر دوم في مدينة جدة، وهي أكبر قبة بلا أعمدة في العالم.

9 يونيو إطلاق دار النشر السعودية.

15 يونيو دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



يوليو

24 يوليو تسجيل منطقة حمى الثقافية كسادس موقع تراث عالمي في السعودية.



أغسطس

4 أغسطس إدراج شركة التنمية الغذائية على سوق الأسهم السعودي.



سبتمبر

15 سبتمبر إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

15 سبتمبر إدراج محمية جزر فرسان ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) التابع لليونسكو، لتكون بذلك أول موقع سعودي يُدرج في البرنامج.



أكتوبر

16 أكتوبر أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع THE RIG السياحي في منطقة الخليج العربي.

20 أكتوبر إفتتاح موسم الرياض، أكبر مهرجان ترفيهي في المملكة.

30 أكتوبر خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمام قمة قادة دول مجموعة العشرين في روما، والذي أعلن فيه دعم المملكة للجهود الرامية إلى إمداد العالم بالطاقة النظيفة، ودعم استقرار وتوازن أسواق الطاقة.



نوفمبر

14 نوفمبر أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية أول مدينة غير ربحية في العالم.

16 نوفمبر أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون" التي تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

30 نوفمبر إنشاء المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

30 نوفمبر إنشاء الهيئة السعودية للبحر الأحمر.



ديسمبر

14 ديسمبر أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، عن تسجيل الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو"، بموجب اقتراح تقدمت به السعودية وبالتعاون مع 15 دولة عربية.

20 ديسمبر أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) اختيار "الدرعية" العاصمة العربية للثقافة للعام 2030، لتصبح ثاني مدينة سعودية يتم اختيارها بعد الرياض في عام 2000م.